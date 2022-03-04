ЕС усилит санкции против России

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Европейский Союз усилит санкции против Российской Федерации.
Об этом заявили министры иностранных дел сегодня на встрече в Брюсселе, отметил народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Закрывайте уже окончательно эту обезумевшую страну", – написал он.
Санкции от США
Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме этого, США вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".
Напомним, гендиректор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС в Украине.