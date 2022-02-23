Ще один союзник Росії з ОДКБ відмовився визнати "ЛДНР"

Прессекретар МЗС Вірменії Ваан Унанян. Фото: колаж "Сьогодні"
У Вірменії, слідом за Казахстаном, заявили, що не планують визнавати так звані республіки "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомив прессекретар МЗС Вірменії Ваан Унанян.
"Такого питання на порядку денному немає", – сказав він.
Унанян додав, що Єреван бажає, щоб існуючі між двома, на його думку, дружніми країнами – Росією та Україною – проблеми були вирішені шляхом дипломатичного діалогу та переговорів, на основі норм та принципів міжнародного права, Статуту ООН.
"Сподіваємося, що буде зроблено необхідні кроки для зниження напруженості та мирної розв'язки ситуації", – зазначив Унанян.
Зазначимо, Вірменія є союзником Росії у рамках місії ОДКБ.
Путін визнав "ЛДНР"
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.
- Крім того, ОДКБ може запровадити своїх миротворців на Донбас.
- Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР" і виступив із новим зверненням до нації.