Євросоюз запровадив санкції за визнання "ЛДНР"

Позиція ЄС щодо санкцій відносно Росії залишилася непохитною. Фото: колаж "Сьогодні"

Євросоюз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР", та ще проти 27 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи будуть заморожені, з ними заборонено вести бізнес, їм заборонено в'їжджати до ЄС навіть з метою транзиту в інші країни.

Передає Reuters із посиланням на офіційно опубліковане рішення ЄС.

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Що відомо

"У рамках існуючих санкційних обмежень ЄС обмежувальні заходи поширюються на всіх 351 депутата Державної Думи РФ, які 15 лютого проголосували за звернення до президента Путіна про визнання незалежності самопроголошених формувань у Донецькій та Луганській областях України", – сказано у документі.

Сказано, що адресні обмежувальні заходи будуть введені ще щодо 27 високопоставлених осіб та організацій, які відіграли роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. До них належать:

члени російського уряду, причетні до незаконних рішень;

банки та підприємці/олігархи, які підтримують фінансово або матеріально російські операції на Донбасі;

командувачі військових підрозділів, які відіграли роль у вторгненні або діях з дестабілізації обстановки в регіоні;

особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Повного списку тих, хто потрапив під санкції, на сайті ЄС немає.

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Удар по Росії

Введено також заборону надання фінансів Російській Федерації, її уряду та Центральному банку. Обмежується доступ російської держави та уряду до ринків капіталу та фінансових послуг ЄС.

"ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції у разі потреби та підтверджує свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у документі.

Санкційний ріг достатку