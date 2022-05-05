Фейгін: діагноз Путіна не врятує його від трибуналу

Фейгін розповів про хвороби Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться скористатись іміджем психічно нездорової людини, аби уникнути відповідальності за скоєні ним військові злочини.

Таку думку висловив російський політичний діяч та правозахисник Марк Фейгін телеведучому Олегу Панюті в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Одне з авторитетних західних видань опублікувало діагноз Путіна, написавши, що в нього стероїдна лють на тлі прийому стероїдів через його хворобу. Уявляєте – стероїдна лють у Путіна! Але я вам так скажу – не проканає під дурня закосити", – заявив він.

Фейгін переконаний, що коли справа дійде до суду, то "закриють очі на всі його параної, маніакальні стани та розлади особистості".

Російський адвокат зазначив, що зазвичай вищеперераховані психічні захворювання зустрічаються у різних людей. Та на його думку, навіть якщо кремлівський диктатор хворіє на якесь з них – уникнути покарання йому не вдасться:

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"Закосити під дурня не вийде, надто все серйозно. Цілком можна говорити про те, наскільки адекватна поведінка Путіна, яка веде до загрози усьому людству, а не тільки Україні: всі ці іграшки термоядерні й заяви про прийняті рішення".

За словами Фейгіна, все це не веде до більш передбачуваного і стабільного стану на планеті.

"Наголошу ще раз, він там не один. Якби це був один божевільний, а навколо нього – раціональне здорове оточення, воно могло б заперечити. Мовляв, друже, ти переходиш межу. Але ми бачимо, що оточення боїться і наче стилізується під свого безумця", – заявив він.

Російський правозахисник зазначив, що в оточенні Путіна "награють і часом переграють афективний стан", коли підтримують екзальтовані заяви про "блискавичні удари та прийняті рішення" щодо застосування ядерної зброї.

"Як на мене, здорова людина таких заяв не робитиме", – вважає Фейгін.

У Путіна рак?

Правозахисник Марк Фейгін вважає, що президент РФ Володимир Путін може бути хворий на рак.

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На думку Марка Фейгіна, якщо людину супроводжує онколог, у неї або ремісія, або метастази. Фейгін згадав про розслідування російського журналіста Романа Баданіна, в якому йдеться, що Путіна супроводжують десятки лікарів, і один з них – онколог.

Британський таблоїд The Sun пише, що 69-річному президентові РФ Володимиру Путіну доведеться незабаром перенести операцію. На час його відсутності керуватиме країною секретар Ради безпеки Микола Патрушев. За даними видання, у президента РФ рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.