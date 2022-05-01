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Путін чекає операція через рак, в РФ вже призначили наступника – The Sun

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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1 травня, 22:32
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На час відсутності глави Росії керувати країною можуть поставити секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева
У Володимира Путіна проблеми зі здоров'ям / Колаж "Сьогодні"
У Володимира Путіна проблеми зі здоров'ям / Колаж "Сьогодні"

69-річному президентові РФ Володимиру Путіну доведеться перенести операцію незабаром. На час відсутності керуватиме країною секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Вважається, що саме 70-річний Патрушев стоїть за стратегією російської армії в Україні, і що він переконав Путіна, ніби в Києві повно неонацистів.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

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На що хворіє Путін?

The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що Путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я чиновника не називається.

На опублікованому записі йдеться, що у Путіна рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

"На той недовгий час, поки Путін буде недієздатний, і поки він відходитиме, давайте припустимо дня 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву. Я скажу, що це найгірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у Путіна виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям. Ми чудово знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово", – повідомляється на записі.

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The Sun пише, що лікарі Путіна наполягають на необхідності проведення йому хірургічної операції в найближчому майбутньому.

Хто такий Патрушев?

Микола Патрушев обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ із 2008 року. У період 1999 – 2008 рр. він очолював ФСБ, змінивши на цій посаді Путіна.

Дати можливої операції поки що не називаються, але малоймовірно, що вона відбудеться до 9 травня, коли Путін виступатиме під час святкування Дня перемоги.

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