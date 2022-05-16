Фейгін розповів про головний "український" страх у Бєлгороді

Кремль не поспішає звинувачувати в "хлопках" у Бєлгороді Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бєлгороді росіяни очікують, що частини Збройних сил України можуть перейти кордон та взагалі зайти до міста. Причому це серйозно обговорюється – це видно в чатах.

Про це російський політичний діяч, юрист та журналіст Марк Фейгін розповів телеведучим Юрію Бібіку та Микиті Михальову на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Стилізуються під пропаганду"

"Та й взагалі настрої такі присутні. Вони ж намагнічені пропагандою, хоча якась частина чудово – там же дуже багато українців – розуміє, що це брехня – вони ж до війни спілкувалися, з Бєлгорода їздили до Харкова. Що, вони зовсім тупі ідіоти? Ні, але вони стилізуються під пропаганду", – зазначив Фейгін.

За його словами, більшість людей просто не розуміє, як поводитися, бо десь у місті щось горить, вибухає:

"Цілком зрозуміле авторство цього, але з іншого боку влада сама як поводиться? "Ну, це ось якісь там обставини". Десь щось сталося – краще все списати на те, як думає кремлівське начальство".

Цікаво, що, як зазначив Фейгін, Кремль не поспішає звинувачувати в цьому ЗСУ та взагалі Україну – щоб не сіяти паніку та щоб було менше провокацій:

"У них така якась двоїстість: з одного боку, так, зручно звинуватити. А далі що? Ти сказав "а" – тепер кажи "б". Тобто якщо ти кажеш: "А ось, територію Росії вже обстрілюють, підривають... вже з території України". І? А нічого. І ось ця двозначність на людей сильно діє. Це, виходить, ніхто не захистить. Ну скажуть: "Ну подумаєш, якісь прийшли там...".

Зв'язок із "Москвою"

Водночас від Міноборони РФ жодних офіційних коментарів щодо ситуації в місті не було.

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"А ось вам, будь ласка, крейсер "Москва". Десь ви чули офіційно від Міноборони (Росії – ред.), що це було не "Покурили, підірвали боєзапас"..., а саме сказали: "Так, двома ракетами "Нептун" підбитий" . Ніде такого не було".

Також Фейгін пояснив, чому це сталося:

"Ну, по-перше, тому що ганьба. "Як це так, ви з усіми цими наворотами не змогли захистити флагманський чорноморський крейсер "Москва". З іншого боку, це так екстраполюється на Бєлгород: "Що ж ви, не можете захиститися від ЗСУ? Ви ж казали, що ви скоро Хрещатиком будете йти... А ви думаєте, як Бєлгород захистити від усіх цих вибухів і хлопків".

Він зазначив, що Кремль має непросту ситуацію і вибір: з одного боку начебто треба реагувати, а з іншого – тоді доведеться підкреслити своє безсилля.

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Вибухи в Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську в ніч проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.

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