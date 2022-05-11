Обстріли у Бєлгородській області. Влада РФ злякалася до "жовтого" рівня

Особливий режим діятиме до 25 травня

Володимир Путін (ліворуч) та ОМОН. Фото: колаж "Сьогодні"

В Росії в Бєлгородській області запроваджують "жовтий" рівень терористичної загрози.

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков в Telegram.

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"До 25 травня на території Бєлгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано", – йдеться у повідомленні.

Раніше губернатор Бєлгородської області заявив нібито про обстріл з боку України села Журавльовка, з якого раніше евакуювали мешканців, а також села Сподарюшино.

У Бєлгороді оголосили набір добровольців

Раніше у Бєлгороді городян запросили вступити до добровільної народної дружини. Це може бути пов'язано з вибухами на нафтобазі, а також через зруйновану залізницю.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про диверсію. За його словами, біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.

В українській розвідці заявили, що спецслужби РФ планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. За даними ГУР, можуть бути завдані ракетно-бомбові удари по Бєлгороду або одному з міст Криму.

Вибухи у Росії