Обстріли у Бєлгородській області. Влада РФ злякалася до "жовтого" рівня

В Росії в Бєлгородській області запроваджують "жовтий" рівень терористичної загрози.
Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков в Telegram.
"До 25 травня на території Бєлгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано", – йдеться у повідомленні.
Раніше губернатор Бєлгородської області заявив нібито про обстріл з боку України села Журавльовка, з якого раніше евакуювали мешканців, а також села Сподарюшино.
У Бєлгороді оголосили набір добровольців
Раніше у Бєлгороді городян запросили вступити до добровільної народної дружини. Це може бути пов'язано з вибухами на нафтобазі, а також через зруйновану залізницю.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про диверсію. За його словами, біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.
В українській розвідці заявили, що спецслужби РФ планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. За даними ГУР, можуть бути завдані ракетно-бомбові удари по Бєлгороду або одному з міст Криму.
Вибухи у Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.