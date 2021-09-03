З IT-мільйонера в ракетники – хто і для чого створив космічний апарат Alpha

Успішний IT-підприємець Максим Поляков з дитинства мріяв стати ракетником

Американська компанія – розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace Inc., власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, запустила свою першу ракету Alpha, однак місія була перервана через вибух космічного апарату. Сайт "Сегодня" з'ясував, хто такий Максим Поляков і чим корисна розробка українсько-американської ракети.

Перший політ

Зліт ракети Alpha відбувся о 04:58 за Києвом над тихоокеанським узбережжям із бази Космічних військ США Ванденберг (штат Каліфорнія), але через пару хвилин після старту вибухнула. Політ тривав всього 2,5 хвилини.

Причини невдалого польоту наразі з'ясовують фахівці. Зазначимо, що вартість запуску складала близько 15 мільйонів доларів.

20 вересня 2020 року компанія Firefly Aerospace провела наземні випробування першого ступеня ракети. Статичні вогневі випробування проводилися 18 серпня поточного року і пройшли успішно. В ході випробувань двигуни першого ступеня пропрацювали 15 секунд.

Що таке ракета Alpha

Ракета Alpha призначена для запуску малих супутників і здатна виводити до однієї тонни корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту і 500 кг – на високу.

У жовтні минулого року власник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace Макс Поляков опублікував фотографію українсько-американської ракети Alpha на своїй сторінці в Facebоok, на якій видно, що корпус апарату прикрашений візерунками, що нагадують міфологічного птаха Фенікса.

"Дизайн першої ракети вибраний невипадково. Фенікс – чарівний птах, відроджується після загибелі. Метафорично те ж саме відбулося в 2017 році з компанією Firefly Space Systems, яка заявила про банкрутство, втративши головного інвестора. Незабаром активи компанії викупив Поляков, відродивши її під назвою Firefly Aerospace", – йдеться в повідомленні пресслужби бізнесмена.

Корпус ракети Alpha прикрашений вызерунками, які нагадують мифологічного птаха Фенікс. Фото: facebook.com/max.polyakov.756

Що відомо про компанію Firefly Aerospace

Firefly Aerospace (спочатку – Firefly Space Systems) – створена в 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яку в 2017 році викупив український підприємець Максим Поляков. Вона займається розробкою ракет-носіїв із метою доставки вантажів у космос. Експериментальне виробництво малих ракетних вузлів і їхнє лабораторне тестування проходять в Дніпрі, де також знаходиться R&D-центр компанії.

Firefly Aerospace займається разробкою ракет-носіїв з метою доставки вантажів у космос. Фото: Firefly Aerospace

Хто такий Максим Поляков

Українець Максим Поляков потрапив у поле зору ЗМІ в 2017 році, коли придбав американський космічний стартап Firefly Space Systems, щоб будувати легкі ракети і запускати штучні супутники.

У 2018 році космічний стартап отримав від Військово-повітряних сил США космодром SLC-2W в Вандерберзі (Каліфорнія). А в 2019 році стало відомо, що компанія уклала контракт із "Південмашем" на виробництво понад сотні деталей для ракет.

Максим Поляков більшу частину часу живе в Пало-Альто (Каліфорнія) і приблизно раз на два місяці приїжджає в Україну. У Києві він орендує семиповерхову офісну будівлю в Десятинному провулку.

Полякову 44 роки. Він народився в Запоріжжі в родині інженерів місцевої філії підприємства "Хартрон", яке розробляє автоматичні системи управління ракетно-космічною технікою.

"Мені спочатку подобалися фізика і математика, тому коли настав час вибирати спеціальність, я знав, що хочу стати ракетником, як тато. На "Хартроні" батько розробляв систему управління ракетами. Це як Linux або Windows, оболонка для програмування команд", – розповідав Поляков в інтерв'ю "Економічній правді".

Закінчивши фізмат-школу №28 у Запоріжжі, Поляков хотів вступити до Московського державного технічного університету ім. Баумана, щоб стати ракетником, але в той час (початок 1990-х років) у сім'ї була складна фінансова ситуація і поїхати в Москву Поляков не зміг. Він вступив в Запорізький державний медичний університет за фахом лікар-гінеколог.

"Коли я закінчив медичний університет, зарплата була 40 доларів, що мені теж здалося мало. Там теж є ієрархія, відразу не пробитися. Подивився навколо. Звісно, розмови про ракети тоді не було, була розмова про те, як в Запоріжжі заробляти гроші", – згадував Поляков.

Максим Поляков з дитинства мріяв стати ракетчиком. Фото: Firefly Aerospace

10 тисяч доларів на місяць і перший мільйон

Поляков бачив для себе два шляхи. перший – заробляти гроші в Україні, другий – заробляти за кордоном, перебуваючи в Україні. Єдиним варіантом другого шляху Поляков розглядав IT-аутсорс.

Він каже, що заснована ним в 2001 році компанія AlarIT Ukraine стала першою IT-аутсорсинговою компанією в Україні, яка розробляла програмне забезпечення для США, Канади, країн Європи.

Штат AlarIT Ukraine на піку досягав 300 людей. Зарплата програмістів у 2001 році в компанії становила 200 доларів, а їх робочий час продавали за кордон по 8-10 доларів на годину. Уже в 2002 році Поляков таким чином заробляв 10 тисяч доларів на місяць. Тоді це були величезні гроші.

"Через два роки мені це набридло, тому що ти розробляєш IT для чужих людей, технології йдуть за кордон, а ти не капіталізуєшся. Вже тоді я почав розуміти, що таке капіталізація", – розповідав Поляков.

Ще на початку 2000-х років він дійшов висновку, що вигідніше створити продукт, яким можна володіти, який можна капіталізувати, з яким можна виходити на біржу. Створити такий продукт він вирішив у партнерстві з одним із великих IT-замовників, Біллом Доббі з Единбурга (Велика Британія).

Доббі створив в Британії аналог американського сервісу прокату DVD і Blu-ray-дисків поштою і замовив компанії Полякова розробку аналога сучасної ERP-системи (Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства). Згодом цю компанію купила "Amazon Європа".

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У 2003 році Поляков із сім'єю переїхав до Единбурга і заснував із Доббі фірму HitDynamics. Це була потужна система аналітики інтернет-аудиторії, яка дозволяла купувати кліки з рекламної системи Google. Через кілька місяців американська Hitwise купила HitDynamics за шість мільйонів доларів.

"Через десять місяців після старту бізнесу ми його продали за шість мільйонів доларів, вклавши 50 тисяч доларів. Це був перший мільйон від продажу продукту. Це був 2006 рік", – розповідав Поляков.

Протягом 2003-2015 років бізнесмен створює продуктові IT-компанії, капіталізує їх і потім продає. У 2005 році Поляков разом з Доббі створюють компанію IDE Group з головним офісом в Единбурзі.

У бізнес-групу входили дейтингові проєкти EasyDate (у 2010 році перейменований у Cupid plc), Murka, а також платформа для аналізу і тестування сайтів Maxymiser. Maxymiser "підняв" 26 мільйонів доларів венчурних інвестицій і в 2015 році був проданий корпорації Oracle.

З 2006 року підприємець розвивав власні українські веб-проєкти: price.ua, avtopoisk.ru, trud.com, naydidom.com, sravni.com.

У 2010 році соціальна мережа знайомств Cupid Plc вийшла на IPO Лондонській фондовій біржі. У 2012 році Поляков заснував у Кремнієвій долині інвестиційний фонд Noosphere Ventures.

У 2017 році Поляков повернувся до цікавої йому з дитинства ракетно-космічної тематики і через Noosphere Ventures за 75 мільйонів доларів купив американський космічний стартап Firefly Space Systems інженера Тома Маркусика, який до цього працював у Virgin Galactic, Blue Origin і SpaceX.

У 2017 році Поляков повернувся до ракетно-космічної темі, яка його цікавила. Фото: Firefly Aerospace

Який тут комерційний інтерес

За словами бізнесмена, Firefly Alpha запропонує найнижчу ціну на світовому ринку з виведення на орбіту одного кілограма вантажу і при цьому буде заробляти 150% маржі.

"Ми можемо вбити ринок", – стверджував Поляков.

Він також зазначає, що ця ракета ідеальна для військових програм.

"Військові не літають разом з комерційними вантажами, військові літають тільки з території США. Фактично ми забираємо ще й ринок військових замовлень", – каже він.

Поляков оцінює світовий оборот космічних послуг у 330 мільярдів доларів, а через п'ять років той досягне одного трильйона. Більш того, за його словами, потреба в запусках значно перевищує можливості.

"Якщо ви нині хочете "запуститися", то потрібно оплатити всю вартість запуску і почекати два роки", – пояснює бізнесмен.

Завдяки таким ринковим умовам Firefly Aerospace вже продав шість запусків Ізраїлю, продає запуски до Франції, Швеції, США.

Стартап закінчує збірку трьох ракет. У перспективі завод в Техасі буде збирати вісім ракет на рік. Ще один завод, який компанія будує в Майамі, плюс потужності "Південмашу" дозволять збирати 24 ракети на рік.

Після "обкатки" ракети Firefly Alpha Поляков планує почати розробку більш вантажопідйомної ракети Firefly "Бета" вантажопідйомністю чотири тонни.

У чому користь проекту Полякова для України

Крім отримання комерційної вигоди, за словами Полякова, він прагнув запобігти розвалу дніпровського ракетно-космічного кластера, основу якого становить "Південмаш".

"Раніше там працювали 20 тисяч людина, наразі - 12 тисяч. Ще п'ять років, і "українського" космосу не буде", – говорив він.

У 2019-го між Firefly Aerospace і "Южмашем" був укладений контракт на 15 мільйонів доларів на виробництво 100 камер згоряння, 500 агрегатів автоматики і 40 турбонасосів. Також на "Південмаші" Firefly відкрив дизайн-бюро, в якому працюють 160 осіб. Там фахівці проводять частину продукції для майбутніх ракет Firefly з метою відпрацювання технологічного процесу і випробувань.

Зліва – сопло ракетного двигуна, надрукованого на промисловому 3D-принтері Firefly в дизайн-бюро в Дніпрі. Праворуч – сопло, виготовлене традиційним способом. Фото: Firefly Aerospace

Крім того, завдяки Firefly Aerospace, в українських вишах збільшилася кількість студентів – майбутніх ракетників.

"За нашої участі скоро в Київському політехнічному інституті та Дніпровському національному університеті відбудеться перший випуск 50 фахівців у сфері ракетних технологій. До цього набір був шість людей на рік", – підкреслив підприємець.

Поляков прагне розвинути в Україні ракетно-космічну галузь. Фото: Firefly Aerospace