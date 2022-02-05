Китай не врятує Путіна від покарання – заява Держдепу США

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Зміцнення відносин між Китаєм та США не буде пріоритетним у вирішенні українського конфлікту. Про це заявила держсекретар Блінкена Джаліна Портер, пише "Голос Америки".
"Держсекретар США сказав главі китайського МЗС, що саме деескалація і дипломатія – це найкращий шлях для виходу з ситуації, що склалася між РФ та Україною. США провели близько двохсот зустрічей з союзниками і партнерами щодо російсько-української кризи, і йдеться не тільки про Європу , але і про партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні", – наголосила вона.
Союз Китаю та Росії
Президент РФ Володимир Путін підписав з головою Китаю Сі Цзіньпіном спільну заяву про засудження "розширення НАТО". Сторони критикують США за нібито агресивні дії у різних точках світу та вихід з міжнародних угод про знищення біологічної, хімічної зброї та ракет малої та середньої дальності. До того ж, Китай підтримав вимоги Росії до Заходу з питань безпеки.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про союз Китаю та Росії, заявив, що це питання стосується виключно права суверенних держав вибирати свій шлях.
Санкції проти РФ
- Захід розглядає різні санкції проти Росії у разі, якщо вона продовжить свою агресію щодо України.
- Зокрема, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT.
- До того ж, США також підготували серйозний пакет санкцій на випадок воєнного вторгнення в Україну.
- Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.
- До того ж, президент США Джо Байден не виключив запровадження санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може викликати розрив відносин Москви та Вашингтона. Він також виступає проти того, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з питаннями безпеки в Європі.