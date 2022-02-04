Генсек НАТО різко відреагував на новий "союз" Путіна з Китаєм

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на вимогу РФ та Китаю щодо нерозширення Альянсу. Він заявив, що це питання стосується виключно права суверенних держав вибирати свій шлях.
Про це Столтенберг заявив в ефірі каналу MSNBC.
"Це не про розширення НАТО, це про право кожної суверенної нації обирати свій шлях, хоче вона належати до НАТО чи ні. НАТО поважає ці вільні суверенні рішення, і в НАТО ніколи не примушували жодну країну до нашого Альянсу, але багато країн з за демократичного процесу вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО", – сказав він.
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Генсек зазначив, що розширення НАТО за останні десятиліття стало великою історією успіху, оскільки кількість членів Альянсу майже подвоїлася з кінця Холодної війни.
"Це було поширенням демократії та свободи в Європі", – наголосив Столтенберг.
Він додав, що потрібно поважати незалежний вибір незалежних країн, не повертатися в епоху сфер інтересів, коли великі держави вирішували, що інші можуть робити чи не можуть.
Путін уклав новий "союз" із Китаєм
Президент РФ Володимир Путін підписав із головою Китаю Сі Цзіньпінем спільну заяву про засудження "розширення НАТО". Про це повідомили у Кремлі.
Також у заяві сторони критикують США за нібито агресивні дії у різних точках світу та вихід із міжнародних угод про знищення біологічної, хімічної зброї та ракет малої та середньої дальності.
У свою чергу Путін підтримав позицію Китаю щодо невизнання незалежності Тайваню та підтримав ідею, що Тайвань є невід'ємною частиною комуністичного Китаю.
Росія проти НАТО
- 12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні , які зможуть долетіти до Москви за п'ять-десять хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- 26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.
- Крім того, НАТО передала Росії свою письмову відповідь на ультиматум Путіна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що союзники окреслили три основні позиції, за якими готові досягати прогресу.