Генсек НАТО резко отреагировал на новый "союз" Путина с Китаем

Китай поддержал ультиматум России о предоставлении так называемых гарантий безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент РФ Владимир Путин с председателем Китая Си Цзиньпинем (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на требование РФ и Китая по поводу нерасширения Альянса. Он заявил, что этот вопрос касается исключительно права суверенных государств выбирать собственный путь.

Об этом Столтенберг заявил в эфире канала MSNBC.

Реклама

"Это не о расширении НАТО, это о праве каждой суверенной нации выбирать свой путь, хочет она принадлежать к НАТО или нет. НАТО уважает эти свободные суверенные решения, и в НАТО никогда не принуждали ни одну страну к нашему Альянсу, но многие страны из-за демократического процесса решили, что они хотят быть частью НАТО", – сказал он.

Генсек отметил, что расширение НАТО в последние десятилетия стало большой историей успеха, так как количество членов Альянса почти удвоилось с конца Холодной войны.

"Это было распространением демократии и свободы в Европе", – подчеркнул Столтенберг.

Реклама

Он добавил, что нужно уважать независимый выбор независимых стран не возвращаться в эпоху сфер интересов, когда крупные государства решали, что другие могут делать или не могут.

Путин заключил новый "союз" с Китаем

Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем Китая Си Цзиньпинем совместное заявление об осуждении "расширения НАТО". Об этом сообщили в Кремле.

Также в заявлении стороны критикуют США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности.

Реклама

В свою очередь, Путин поддержал позицию Китая относительно непризнания независимости Тайваня и поддержал идею, что Тайвань является неотъемлемой частью коммунистического Китая.

Россия против НАТО