Who is mister Патрушев – кому Путін довірив Росію на період хвороби

Вважається, що Патрушев допоміг зробити Путіна президентом Росії / Колаж "Сьогодні"

Західна преса повідомила, кому може на якийсь час дістатися Росія у разі непередбачених обставин із російським президентом Володимиром Путіним. Британський таблоїд The Sun із посиланням на джерела в Кремлі повідомив, що російський лідер має пройти операцію у зв'язку з раковим захворюванням. На період його недієздатності Росією управлятиме 70-річний секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про цього вірного соратника Володимира Володимировича.

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Операція "заступник"

У ЗМІ попав запис розмови з колишнім неназваним високопоставленим співробітником Кремля про те, що Путін обговорював зі своїм оточенням майбутні медичні процедури та визначив, хто його замінюватиме.

"На той недовгий час, поки Путін буде недієздатний, і поки він відходитиме, припустімо днів два-три, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву. Я скажу, що це найгірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у Путіна виявляться особливо сильні проблеми зі здоров'ям… ми чудово знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово, але тепер хвороби прогресують", – розповіло джерело.

Експерти зазначають, що "під ніж" Путін не ляже раніше 9 Травня. А значить, він може встигнути запустити процес всеросійської війни з Україною – оголосити про повну мобілізацію для війни зі "світовим нацизмом", що очікують від нього західні розвідки.

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Темні справи Патрушева

Микола Патрушев обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ із 2008 року. У період 1999-2008 років він очолював Федеральну службу безпеки (ФСБ), змінивши на цій посаді Путіна. Обидва починали свою кар'єру в підрозділах КДБ СРСР Ленінградської області і з того моменту, як їхні дороги перетнулися, Патрушев залишається вірним соратником ВВП.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Патрушев безпосередньо причетний до вибухів житлових будинків у Росії у 1999 році у Москві, Буйнакську, Волгодонську, на тлі яких дуже легко було росіянам "прищепити" любов до сильного лідера з органів – Путіна. За версією Піонтковського, також Патрушев планував подібні диверсії на території Криму, якщо б не вдалося так легко підпорядкувати собі український півострів у 2014 році.

1999 рік, черговий вибух житлового будинку у Волгодонську Ростовської області

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У період управління Патрушевим ФСБ сталося вбивство за допомогою чаю, зараженого радіоактивним хімічним елементом полоній-210, офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Він одним із перших заявив, що за вибухами житлових будинків у Росії стояли місцеві спецслужби. Зараження важливого свідка цих злочинів відбулося в Лондоні в 2006 році. Через 10 років вищий суд Лондона дійшов висновку, що до цього резонансного вбивства безпосередньо причетний президент РФ Володимир Путін та Микола Патрушев.

Українське питання

Патрушев вважається ключовим архітектором військової стратегії щодо України та людиною, яка переконала Путіна в тому, що Київ наповнений неонацистами, а США працюють на знищення Росії як держави.

Загалом роль Патрушева на публіці – звинувачувати США у всіх світових гріхах. За його версією, саме американці підбурювали і допомагали Україні в тому, щоб Київ швиденько змайстрував ядерну бомбу і вже нею погрожував Росії.

"Стало очевидним, що саме американські радники заохочують та допомагають київському режиму у створенні біологічної та ядерної зброї. Україна для цього має все – компетенції, технології, сировину, засоби доставки. Ми не могли допустити наявність ядерної зброї у шалених, некерованих націоналістів", – заявив Патрушев 15 березня.

Разом із Путіним Патрушев просуває ідею позбавлення України можливості вступу до НАТО.

"Необхідно досягти насправді нейтрального статусу України, виключивши можливість її вступу до НАТО", – заявив секретар Ради безпеки під час історичного засідання Ради Федерації 21 лютого, коли формально на публіку приймалося рішення про напад на Україну під приводом "захисту так званих Л/ДНР".

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Однак на камери він не закликав до збройної агресії, а запропонував чергові переговори з Вашингтоном, які в результаті так і не відбулися.

"Внесу пропозицію – було б доцільно відгукнутися на переговори з Байденом, під час яких слід сказати: "Ви все робили проти народу ЛНР та ДНР, а ми зобов'язані їх підтримати. Якщо ви здатні за два-три дні припинити цю криваву бійню, то ми вестимемо з вами діалог", – заявив тоді Патрушев.

Проте тут же додав, що США заточені на розвал Росії, тому й військові дії у східній частині України та грузинський конфлікт у 2008 році були організовані американцями.

Ядерна доктрина

Саме Патрушев є тією людиною, яка намагалася наділити державу РФ можливістю першою застосувати ядерну зброю.

У 2009 році в одному зі своїх інтерв'ю Патрушев повідомив, що в новій російській військовій доктрині, що розробляється під його кураторством, передбачається можливість нанесення Збройними силами Росії превентивного ядерного удару в регіональних і навіть локальних конфліктах.

"Кориговані умови використання ядерної зброї при відображенні агресії із застосуванням звичайних засобів ураження не тільки у великомасштабній, але й у регіональній і навіть у локальній війні", – цитує британський телеканал Бі-Бі-Сі Патрушева.

Щоправда, у затвердженій у 2014 році новій редакції військової доктрини РФ без змін було відтворено попереднє формулювання про застосування РФ ядерної зброї: "Ядерна зброя залишатиметься важливим фактором запобігання виникненню ядерних військових конфліктів та військових конфліктів із застосуванням звичайних засобів ураження (великомасштабної війни, регіональної війни)".

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