Кремлівський пропагандист Соловйов відхрещується від звірств армії РФ в Україні

Володимир Соловйов (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов зробив чергову нахабну заяву про Україну. За його словами, в РФ нібито жоден політик погано не відгукувався про нашу країну, мовляв, країну-агресора обмовили.

"Ми, виявляється, з вами нацисти, ми – рашисти, тепер ось знову принесли в Європу зло. Просто дивно. При тому, що в Росії я не знаю, я реально не знаю жодного політика, який негативно говорив про український народ", – заявив Соловйов у ефірі своєї програми.

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Віллу Соловйова залили "кров'ю"

В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою. Невідомі забризкали стіни будинку та написали на воротах "вбивця".

Крім того, італійська фінансова поліція заарештувала вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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