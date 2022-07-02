Латвія потролила істеричку Захарову фразою Путіна

Хотіла підтримки, отримала тролінг / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Нині навіть із російськими чиновниками високого рангу ніхто не церемониться і вони одержують гідну відсіч на свої претензії на щось українське. Так сталося з прессекретарем МЗС Росії Марією Захаровою, яка впала в істерику після внесення до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО борщу , як української національної страви. І на свою істерику отримала відповідь від глави МЗС Латвії Едгардса Рінкевичса.
Що сталося
Захарова у своєму пропагандистському Telegram-каналі заявила, що український борщ уперше був згаданий як російський.
"Наведу факт: хумус та плов визнані національними стравами кількох народів. Але, як я розумію, українізації піддається все. Що далі? Визнання свинини "українським національним продуктом? "- написала Захарова.
На що Едгардс Рінкевичс на своїй сторінці у Твіттері відповів словами міжнародного злочинця Володимира Путіна, які належали до проєвропейської позиції України .
Ситуація
- На початку червня Захарова висловилася про постачання зерна, яке було вкрадено окупантами РФ в Україні. За її словами, Росія готова постачати зерно "усім країнам, що потребують", але цьому перешкоджають санкції Заходу.
- Трохи раніше Захарова обіцяла якийсь поганий сюрприз на вступ в НАТО Швеції та Фінляндії.
- У травні радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висміяв заяву Захарової про ізраїльських найманців, які нібито "воюють в Україні пліч-о-пліч з бойовиками "Азова".