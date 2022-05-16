Перестановки в команді. Макрон вирішив змінити головного коня на переправі

Прем'єр Франції Жан Кастекс подав у відставку. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс подав заяву про відставку. Про це повідомляє France24 у понеділок, 16 травня.

Зазначається, що рішення глави уряду пов'язане з тим, що президент Еммануель Макрон готує кадрові перестановки.

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"Відставка Кастекса підготує ґрунт для масштабних перестановок у кабінеті міністрів, що пов'язано з другим президентським строком Макрона", – інформує видання.

Також повідомляють, що президент Макрон прийняв відставку прем'єра.

Нагадаємо, 7 травня у Парижі відбулася церемонія інавгурації президента Франції Еммануеля Макрона на другий строк. Інавгураційна промова президента пройшла під гаслом, що повторювалося: "Діяти!"

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський привітав Еммануеля Макрона з перемогою на виборах президента Франції.