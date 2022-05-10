У Франції розповіли про чотири стратегічні помилки Путіна

Жан-Ів Ле Дріан думає, що війна буде довгою

Міністр закордонних справ Франції зазначив, що агресія Росії змусила Європу "перейти до логіки ухвалення рішення". / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін перебуває у стані "відмови". Крім цього, він припустився чотирьох стратегічних помилок, коли розпочав війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, пише BFMTV.

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Чотири помилки

"По-перше, помилкою було думати, що Україна впаде. Вона не впала, а, навпаки, створила націю, яка героїчно бореться", – сказав він.

За словами Жан-Іва Ле Дріана, друга помилка господаря Кремля полягала в тому, що він думав, що "Європа була б тендітною у своїй реакції, коли все було навпаки". Він зазначив, що російська агресія змусила Європу "перейти до логіки ухвалення рішення".

Третьою помилкою Путіна міністр назвав те, що президент Росії "думав, що бачить слабкі місця в НАТО", а четвертою - що Володимир Путін "переоцінив силу своєї армії".

"Я думаю, що ми йдемо до довгої війни. Про що не подумав президент Путін", – сказав міністр.

Нагадаємо, Bloomberg пише про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон наполягають на проведенні переговорів щодо припинення вогню на умовах, які вирішить для себе Україна.

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