Во Франции рассказали о четырех стратегических ошибках Путина

Жан-Ив Ле Дриан думает, что война будет долгой

Министр иностранных дел Франции отметил, что агрессия России заставила Европу "перейти к логике принятия решения". / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин находится в состоянии "отказа". Кроме этого, он допустил четыре стратегические ошибки, когда начал войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет BFMTV.

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Четыре ошибки

"Во-первых, ошибка была думать, что Украина падет. Она не пала, а, наоборот, создала нацию, которая героически борется", – сказал он.

По словам Жан-Ива Ле Дриана, вторая ошибка хозяина Кремля заключалась в том, что он думал, что "Европа была бы хрупкой в ​​своей реакции, когда все было наоборот". Он отметил, что российская агрессия заставила Европу "перейти к логике принятия решения".

Третьей ошибкой Путина министр назвал то, что президент России "думал, что видит слабые места в НАТО", а четвертой – что Владимир Путин "переоценил силу своей армии".

"Я думаю, что мы идем к долгой войне. О чем не подумал президент Путин", – сказал министр.

Напомним, Bloomberg пишет о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.

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