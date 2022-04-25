Макрон заявив про свою перемогу на виборах президента Франції (відео)

Еммануель Макрон. Фото: колаж "Сьогодні"
Чинний президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою перемогу на виборах.
Про це повідомляє BBC.
Політик наголосив, що на тлі війни в Україні, Франція має стати сильною у всіх сферах і показати ясність своєї позиції.
Під час виступу перед прихильниками на Марсовому полі біля підніжжя Ейфелевої вежі Макрон подякував французам і заявив, що попереду на них чекає непростий період.
"Роки, які на нас чекають, напевно не будуть спокійними. Зате вони увійдуть в історію", – сказав він.
Офіційно про обрання президента 27 квітня оголосить голова Конституційного Суду Франції.
Лідери ЄС привітали Макрона з перемогою
Відповідні повідомлення опублікували президент Євроради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Щирі вітання, дорогий Еммануель Макрон. У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа і Франція, повністю віддана суверенному і стратегічнішому Європейському Союзу", – написав Мішель.
Крім того, Шарль Мішель опублікував відео, на якому видно результати екзит-полів із перемогою Макрона.
"Шановний Еммануель Макрон, вітаю вас з переобранням на пост президента Республіки. Я з нетерпінням чекаю продовження нашої чудової співпраці. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.
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