Mastercard заблокував доступ до своєї мережі деяким фінансовим інститутам Росії

Mastercard вводить санкції проти РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Mastercard заблокував доступ до платіжної мережі ряду фінансових інститутів Росії. Таке рішення ухвалили в результаті розпоряджень про санкції проти країни через вторгнення РФ до України.

Про це йдеться на сайті платіжної системи.

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Деталі

"В результаті розпоряджень про санкції ми заблокували доступ кількох фінансових інститутів до платіжної мережі Mastercard. Ми продовжуватимемо працювати з регулюючими органами найближчими днями, щоб повністю дотримуватися наших зобов'язань щодо дотримання вимог у міру їх розвитку", — йдеться у повідомленні.

У компанії не уточнили, про які саме фінансові інститути йдеться.

Санкції проти Путіна

Уряд Японії ввів санкціїпроти Російської Федерації. Це пов'язано із вторгненням РФ в Україну.

До списку персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили такі особи:

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президент РФ Володимир Путін;

секретар Радбезу Микола Патрушев;

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;

начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, у список санкцій потрапили 49 компаній та державних органів РФ.

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