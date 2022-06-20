Москалькова озвучила нове офіційне марення Росії

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Росіяни продовжують дивувати своєю брехнею з приводу війни в Україні. Так, омбудсмен з "прав людини в РФ" Тетяна Москалькова вигадала, що матері українських військових нібито не хочуть забирати їх з російського полону, повідомляє канал NEXTA. При цьому вона навіть не може правильно поставити наголос на слові "українських" і явно спотикається на ньому.

"Сьогодні до мене надходить нова категорія звернень — від українських матерів. Вони просять не повертати їхніх синів. Тому що вони вважають, що вони будуть або заново відправлені на фронт, або будуть піддані репресіям", — заявила вона.

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Бредні російської пропаганди

Раніше російська пропагандистка Маргарита Сімоньян заявила, що Миколаїв російські війська мають захопити до 1 вересня. Вона обурилася, що у школах викреслили із навчальної програми російську мову.

Пропагандист Володимир Соловйов уже пропонує, щоб Росія захоплювала країни, в яких виробляються товари, що цікавлять РФ. Зокрема він заговорив про виробництво запчастин для техніки.

А от до російського пропагандиста Карена Шахназарова дійшло, що "вирішити українське питання" лише військовим шляхом не вдасться, українці – це реальний народ.