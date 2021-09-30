Фонтани з лави і хмари газу. На Гаваях прокинувся один з найбільших вулканів у світі (фото)

У кратері Халемаумау на вершині вулкана почалося виверження. Фото: колаж "Сьогодні"
В американському штаті Гаваї сталося виверження вулкана Кілауеа в кратері Халемаумау. На кадрах з вебкамери, яка знімає кратер, було видно фонтани лави і хмари вулканічного газу.
Як повідомляє АР, виверження повністю відбувається в межах Національного парку "Гавайські вулкани" і не представляє загрози житловим будинкам.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Зараз вся діяльність відбувається в межах парку", – зазначив вчений Геологічної служби США Кен Хон.
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Що відомо про вулкан
- Кілауеа – це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах і найактивніший в світі.
- Його висота становить 1247 м.
- Наймасштабніше його виверження відбулося в 1959 році.
- У ніч на 14 вересня 1977 вулкан знову почав діяти.
- Наступний масштабний виверження, викликане сейсмічною активністю, відбулося на початку травня 2018 року.
Раніше ми повідомляли, що у Гватемалі відбулося виверження вулкану.
Також нагадаємо, у квітні на Сицилії знову активізувався вулкан Етна.