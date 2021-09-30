Фонтаны из лавы и облака газа. На Гавайях проснулся один из крупнейших вулканов в мире (фото)

В кратере Халемаумау на вершине вулкана началось извержение. Фото: коллаж "Сегодня"

В американском штате Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа в кратере Халемаумау. На кадрах с вебкамеры, которая снимает кратер, было видно фонтаны лавы и облака вулканического газа.

Как сообщает АР, извержение полностью происходит в пределах Национального парка "Гавайские вулканы" и не представляет угрозы жилым домам.

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"Мы не видим никаких признаков того, что лава движется к нижней части восточной рифтовой зоны, где живут люди. Сейчас вся деятельность происходит в пределах парка", — отметил ученый Геологической службы США Кен Хон.

Фото: AP

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Что известно о вулкане

Килауэа — это самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире.

Его высота составляет 1247 м.

Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году.

В ночь на 14 сентября 1977 вулкан снова начал действовать.

Следующее масштабное извержение, вызванное сейсмической активностью, произошло в начале мая 2018 года.

Ранее мы сообщали, что в Гватемале произошло извержение вулкана.

Также напомним, в апреле на Сицилии снова активировался вулкан Этна.