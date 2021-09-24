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В Гватемале произошло извержение вулкана

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 сентября, 00:58
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Облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах
В Гватемале произошло извержение вулкана. Коллаж "Сегодня".
В Гватемале произошло извержение вулкана. Коллаж "Сегодня".

В Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы.

Об этом пишет ABC.

Извержение вулкана

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Согласно заявлению правительства, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.Представители института гражданской защиты продолжают наблюдать за развитием активности вулкана, однако отмечают, что необходимости в эвакуации пока нет. Спасателям приказали быть осмотрительными в случае обнаружения угрозы жизни населению.

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Напомним, власти Испании ограничили полеты гражданских самолетов над Канарами из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Некоторые рейсы на остров Пальма были отменены утром 23 сентября.

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На юго-западе Исландии после серии подземных толчков в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии проснулся самый активный вулкан страны. Население близлежащих деревень решили не эвакуировать, хотя многие из них укрыло пеплом.

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