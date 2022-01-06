Нардеп Шевченко приїхав до Казахстану зустрічати російські війська (відео)

Євген Шевченко. Фото: колаж "Сьогодні"
Український народний депутат Євген Шевченко напередодні "зачистки" міст від протестувальників та прибуття військ РФ до Казахстану приїхав до Алмати. Він зробив неоднозначні заяви і навіть сказав, що чекає на "введення російських військ".
На своїй на своїй сторінці у Facebook він нагадав, що Казахстан є членом Організації договору про колективну безпеку.
"Не забуватимемо, Казахстан – член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан", – написав Шевченко.
Також депутат вважає, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв "не втримає ситуацію".
Шевченко також написав, що "ОДКБ іде на допомогу Казахстану навести Конституційний порядок".
Крім того, він написав, що "Батька врятує Казахстан від розпаду", мабуть, маючи на увазі самопроголошеного президента Білорусі, чиї сили ОДКБ також попрямували до Казахстану.
"Ну, а потім (врятує – Ред.) і нас. Слава Вітчизні! Живи Україна", – заявив Шевченко.
Крім гучних заяв, 5 січня нардеп оприлюднив відео біля Сенату та резиденції президента Казахстану. Шевченко сказав лише, що холодно, але причини свого візиту не пояснив.
Що таке ОДКБ?
Організацію договору про колективну безпеку ще називають Ташкентським договором. Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.
А чим відомий Шевченко?
Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, з яким неодноразово зустрічався. Ось, наприклад, один із його постів у Facebook вже після кривавих розгонів протестувальників у Мінську: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".
Справи, як стверджують у СБУ, хоч і немає, але через Білорусь він може мати проблеми, оскільки він неодноразово їздив до Мінська і навіть зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це, звісно, не злочин, але на тлі натягнутих стосунків Києва з Мінськом нардепа за це критикували.
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НС у трьох регіонах, проте протести продовжились.
- В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.