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Знайшли домішки. У Японії призупинили використання вакцини Moderna

Тетяна Очеретяна
26 серпня, 11:25
Браковані щеплення знаходилися у центрах вакцинації у п'яти японських префектурах. Місцева влада почала перевірку

Поки невідомо, що за речовини знайшли в партії Moderna. Колаж "Сьогодні"

У складі вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna після доставки до Японії знайшли невідомі домішки. МОЗ Японії призупинив використання близько 1,63 млн вакцин.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

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Препарати були зроблені на території Іспанії. Партії Moderna знаходилися у центрах вакцинації у п'яти японських префектурах, включаючи Токіо. Місцева влада вже почала перевірку.

Зараз у Японії, крім щеплень Moderna, використовують AstraZeneca, Pfizer і BioNTech. Першу дозу вакцини вже отримали 68,1 млн осіб (53,6% населення), а дві дози – 54,1 (42,6%).

Якими вакцинами роблять щеплення в Україні?

Одна з найпоширеніших – китайська CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Перша її партія прибула до України ще 25 березня.

Нещодавно уряд офіційно визнав вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

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Однак найбажаніший для українців препарат – вакцина німецької компанії BioNTech і американської Pfizer. Її комерційна назва – Comirnaty, але в Україні цей препарат традиційно називають просто Pfizer.

Ще один препарат від американської компанії – Moderna, яким почали робити щеплення в Україні з 20 липня.

Також є вакцина Vaxveria від компанії AstraZeneca.

Найперша вакцина, яка з'явилася в Україні, – CoviShield. Вона викликала, мабуть, найбільше дискусій. Передусім через своє походження – зробили її в Індії, хоча це та ж британська AstraZeneca.

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