Знайшли домішки. У Японії призупинили використання вакцини Moderna

Поки невідомо, що за речовини знайшли в партії Moderna. Колаж "Сьогодні"

У складі вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna після доставки до Японії знайшли невідомі домішки. МОЗ Японії призупинив використання близько 1,63 млн вакцин.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

Препарати були зроблені на території Іспанії. Партії Moderna знаходилися у центрах вакцинації у п'яти японських префектурах, включаючи Токіо. Місцева влада вже почала перевірку.

Зараз у Японії, крім щеплень Moderna, використовують AstraZeneca, Pfizer і BioNTech. Першу дозу вакцини вже отримали 68,1 млн осіб (53,6% населення), а дві дози – 54,1 (42,6%).

Якими вакцинами роблять щеплення в Україні?

Одна з найпоширеніших – китайська CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Перша її партія прибула до України ще 25 березня.

Нещодавно уряд офіційно визнав вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

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Однак найбажаніший для українців препарат – вакцина німецької компанії BioNTech і американської Pfizer. Її комерційна назва – Comirnaty, але в Україні цей препарат традиційно називають просто Pfizer.

Ще один препарат від американської компанії – Moderna, яким почали робити щеплення в Україні з 20 липня.

Також є вакцина Vaxveria від компанії AstraZeneca.

Найперша вакцина, яка з'явилася в Україні, – CoviShield. Вона викликала, мабуть, найбільше дискусій. Передусім через своє походження – зробили її в Індії, хоча це та ж британська AstraZeneca.

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