Нашли примесь. В Японии приостановили использование вакцины Moderna

Пока неизвестно, что за вещества нашли в партии Moderna. Коллаж "Сегодня"

В составе вакцины от коронавируса американской компании Moderna после доставки в Японию обнаружились неизвестные примеси. Минздрав Японии приостановил использование около 1,63 млн вакцин.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Препараты были произведены на территории Испании. Партии Moderna находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, включая Токио. Местные власти уже начали проверку.

Сейчас в Японии кроме прививок Moderna используют AstraZeneca, Pfizer и BioNTech. Первую дозу вакцины уже получили 68,1 млн человек (53,6% населения), а две дозы – 54,1 (42,6%).

Какими вакцинами прививают в Украине?

Одна из самых распространенных — китайская CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Первая ее партия прибыла в Украину еще 25 марта.

Недавно правительство официально признало вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

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Однако самый желанный для украинцев препарат — вакцина немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. Ее коммерческое название — Comirnaty, но в Украине этот препарат традиционно называют просто Pfizer.

Еще один препарат от американской компании – Moderna, которым начали прививать в Украине с 20 июля.

Также есть вакцина Vaxveria от компании AstraZeneca.

Самая первая вакцина, которая появилась в Украине, — CoviShield. Она вызвала, пожалуй, больше всего дискуссий. Прежде всего из-за своего происхождения — сделали ее в Индии, хотя это та же британская AstraZeneca.

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