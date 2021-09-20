"Настав час зробити те, про що я мріяв" – що заявив пермський стрілок перед бійнею в університеті

Стрілка в Пермському університеті знешкодили. Фото: колаж "Сьогодні"

За непідтвердженими даними, стрілянину в Пермському державному університеті в Росії влаштував Тимур Бекумансуров.

Як повідомляє Эхо Перми, в одній з публікацій у своїй соцмережі 18-річний хлопець поетапно розповідав, як планує влаштувати стрілянину в місцевому виші.

"Те, що відбулося, не є терактом (принаймні з юридичного погляду). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно. Напевно, пишу це для спрощення роботи СК або тих, хто буде все це розгрібати. По ходу буду дописувати свої думки, а тепер почну з хронології своїх дій... Думав про це давно, йшли роки, і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв", – йдеться в повідомленні.

За словами зловмисника, він давно відкладав гроші на купівлю вогнепальної зброї, а до березня 2021-го зібрав потрібну суму.

Згідно з його дописом, спочатку для нападу він вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив ціль. Після ретельного відбору стрілок зупинився на Пермському університеті через велику кількість корпусів.

Після стрілянини адміністрація забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте" заблокувала сторінку ймовірного стрільця.

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Що кажуть у поліції

За фактом стрілянини в Пермському державному університеті відкрито кримінальну справу.

"Кримінальну справу про вбивство порушено за фактом стрілянини в Пермі, розслідування вестиме центральний апарат СК", – повідомляє РІА "Новини".

Деталі інциденту

Невідомий проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають із закладу через вікна.

Тепер на місці події працюють правоохоронці. Попередньо відомо, що нападника ліквідували. Зброя, з якої він стріляв, не травматична.

Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.

Раніше ми повідомляли, що 11 травня 2021 року в Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, через це загинули щонайменше 10 осіб, десятки людей були поранені.

Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", в якому, використовуючи нецензурну лексику, попередив про напад на школу.