НАТО покликало Путіна на чергову зустріч: про що говоритимуть

Зліва президент Росії Володимир Путін справа генсек НАТО Єнс Столтенберг. Колаж "Сьогодні"

НАТО запросило Росію та представників усіх країн Альянсу провести низку зустрічей для обговорення спірних тем. Про це заявив генсек Єнс Столтенберг, пише УНІАН.

Столтенберг зазначив, що головне завдання зараз – отримати прогрес у політичному просуванні далі.

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"Я запросив Росію та всі країни-члени НАТО провести низку зустрічей, щоб розглянути й обговорити питання, які викликають занепокоєння, та знайти шляхи вирішення спірних ситуацій, щоб виключити військову атаку проти України", – наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО надіслало президентові Росії Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що якщо Росія вирішить застосувати силу проти України, то йому це дуже дорого обійдеться (йдеться про економічні, фінансові та політичні санкції – ред.).

Також він сказав, що країни-члени надають підтримку Україні, яка має право на самозахист, як і кожна суверенна держава.

НАТО також готове відновити взаємні брифінги з навчання та доктрин з ядерної зброї.

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Росія проти України в НАТО

14 січня генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО ухвалили рішення про приймання України та Грузії до свого складу, але терміни вступу до Альянсу поки що не встановлені. У відповідь на це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО.

Також заяву Альянсу прокоментував директор мовлення російською мовою каналу RT Антон Красовський. Він заявив, що якщо Україна вирішить вступити до НАТО, Росія введе на її територію війська. "Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", – сказав він.

12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу й у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися переговори на ту саму тему між США та РФ.