Повені в Європі – тільки початок. Вчені попередили про майбутні кліматичні катастрофи

Планеті загрожують кліматичні катастрофи / Фото: Getty Images, SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Погодні катаклізми не зупиняться на руйнівних повенях в Європі. У найближчі десятиліття можливі ще більш серйозні паводки, а також рекордна спека. До цього призведуть три основні причини – глобальне потепління, зміна повітряних потоків і аномалії з приливами і відливами.

Такого висновку дійшли дослідники з Інституту метеорології і кліматичних досліджень Технологічного інституту Карлсруе, а також Інституту атмосферних і кліматичних наук у Цюриху, передає Deutsche Welle.

Зливи, що пройшли в Західній Європі на цьому тижні, є аномальними. Але вчені Андреас Фінк і Себастьян Сиппель попередили, що таке буде траплятися все частіше. Адже однією з причин сильних злив є те, що глобальне потепління викликає зміни в атмосфері.

"При підвищенні температури на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, викликана глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів в довгостроковій перспективі" , – пояснив Сиппель.

"Екстремальні дощі йтимуть частіше в теплому світі", – додав Фінк.

Однак є й інші чинники, які, на думку деяких експертів, сприяють екстремальних погодних явищ, таких як повені в Європі на цьому тижні або недавня аномальна спека в США і Канаді. Згідно з однією з теорій, істотну роль в природних катаклізмах грають повітряні потоки, які переміщують райони високого і низького тиску в помірних широтах Європи так, що вони швидко змінюють друг одного.

Реклама

Читайте також: Повені накривають Бельгію і Нідерланди – загинули понад 20 осіб (відео)

Дослідники клімату вважають, що західний вітер, який дме на висоті близько 9 кілометрів навколо Північного полюса, за останні роки дещо втратив силу, що спричинило зміни в раніше стабільному швидкому русі потоків повітря. Таким чином циклони і антициклони на більший час затримуються над певними регіонами і провокують або тривалі опади з повенями, або затяжну і сильну спеку з лісовими пожежами.

Ще одним фактором, що впливає на клімат, вчені називають силу припливів і відливів. Протягом найближчого десятиліття прогнозується, що припливи і відливи будуть вище і нижче, ніж зазвичай, через зсув осі обертання Місяця. І хоча це явище повторюється кожні 18 років, до 2030-х років рівень світового океану може піднятися так, що цей вплив стане небезпечним.

Нагадаємо, 18 липня в Німеччині збільшилася кількість жертв потопу, до 156 загиблих. Крім того, біда добралася і до сусідньої Австрії – там теж міста йдуть під воду. Як виглядають руйнування в Німеччині, дивіться на відео: