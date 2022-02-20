Не зупиниться на Україні: у Британії назвали наступні цілі Путіна

Глава МЗС Великої Британії розкрила плани Путіна / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Якщо президент РФ Володимир Путін нападе на Україну, це буде провісником того, що Росія застосує силу для анексії більшої кількості колишніх радянських республік. Про це заявила глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю Mail On Sunday.

"Нам треба зупинити Путіна, тому що він не зупиниться в Україні. Він був гранично зрозумілий: його амбіції не просто призвели до того, щоб узяти під свій контроль Україну, він хоче повернути час назад, до середини 1990-х або навіть раніше", — сказала вона.

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За словами Трасс, наступними у небезпеці опиняться країни Балтії та Західні Балкани.

"Путін публічно заявив про все це, що він хоче створити Велику Росію, що він хоче повернутися до ситуації, яка була раніше, коли Росія контролювала величезні ділянки Східної Європи. Тому так важливо, щоб ми та наші союзники протистояли Путіну. Наступного тижня це може бути Україна, але тоді яка країна буде наступню?" – сказала британська міністерка.

Загроза вторгнення Росії

Останніми тижнями західні офіційні особи попереджали, що Росія може будь-якої миті розпочати вторгнення в Україну.

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Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

НАТО бачить ознаки того, що Росія може розпочати повномасштабний напад на Україну, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провокації зараз дуже небезпечні. "Один обстріл, один артилерійський вогонь можуть призвести до війни", – попередив він.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про загрозу найбільшої війни з 1945 року.

За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців (до цієї цифри входять і бойовики на окупованій території України).

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