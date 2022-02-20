The Guardian: Захоплення портів та розширення "республік" замість вторгнення – новий план Путіна

Президент РФ Володимир Путін у зв'язку з поточною ситуацією може відмовитися від повномасштабної війни зі Збройними силами України аж до бойових дій у Києві, але натомість створити ескалацію на Донбасі з метою розширення територій так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це пише міжнародний оглядач Саймон Тісдалл у своїй статті для The Guardian.
Далі по темі
Захоплення нових територій на Донбасі
За словами автора, Росія може повторити грузинський сценарій 2008 року, визнавши незалежність "ЛНДР". До речі, сьогодні стало відомо, що у понеділок, 21 лютого, Держдума РФ має розглянути низку питань у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі.
"Росія могла б вибрати більш обмежений і менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та Донбасі. І ухвалити при цьому незалежність промосковських "республік", як у Грузії у 2008 році", – вважає автор статті в The Guardian.
Більше того, в ОДКБ (військово-політичний союз, організований Росією, до якого також входять Білорусь, Казахстан та інші) заявили про можливість ввести військовий контингент на територію ОРДЛО у вигляді "миротворців".
"Сухопутний міст" у Криму
Ще одним напрямком для атаки можуть стати портові міста України. Серед них, як вказує Саймон Тісддал, – Маріуполь (Азовське море) та Одеса (Чорне море).
У тексті зазначено, що такі військові маневри з боку Кремля можуть бути зроблені для створення "сухопутного мосту" у Крим.
Адже, як відомо, зараз Російська Федерація користується збудованим Кримським мостом. Водночас залишається критична ситуація із запасами води на українському окупованому півострові.
Ризики зберігаються
Але навіть ця військова авантюра Володимира Путіна швидше обернеться провалом. У The Guardian пишуть, що Росія в такому разі зазнає великих втрат, а громадська думка може повернутись проти господаря Кремля.
Автор статті також відзначив Збройні сили України, які "просто так не перемогти".
"Цивільні особи можуть приєднатися до бою. США і Велика Британія не виключають озброєння бійців опору, як за часів радянської окупації Афганістану. Британські міністри прогнозують "трясину", в якій Росія зазнає значних втрат", – пишуть у британській газеті.
Які шанси на вторгнення
Нагадаємо, що у Білому домі досі впевнені у тому, що Путін вирішив атакувати Україну. Джо Байден заявив, що це може статися протягом декількох днів. Зокрема йдеться і про бойові дії у Києві.
Українська сторона скромніше відзначає ймовірні плани Кремля щодо "вторгнення". Секретар РНБО Олексій Данилов , який заперечує високі ризики повномасштабної війни, заявив, що сьогодні завдання Кремля – змусити українську армію відповідати на провокації на Донбасі.