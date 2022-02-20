The Guardian: Захоплення портів та розширення "республік" замість вторгнення – новий план Путіна

У британській газеті з'явилася стаття-аналіз, де розглядається можливість плану "Б" на випадок відмови від повномасштабного вторгнення в Україну

The Guardian: Росія може обмежитися розширенням "республік" та сухопутним коридором до окупованого Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін у зв'язку з поточною ситуацією може відмовитися від повномасштабної війни зі Збройними силами України аж до бойових дій у Києві, але натомість створити ескалацію на Донбасі з метою розширення територій так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це пише міжнародний оглядач Саймон Тісдалл у своїй статті для The Guardian.

Реклама

Захоплення нових територій на Донбасі

За словами автора, Росія може повторити грузинський сценарій 2008 року, визнавши незалежність "ЛНДР". До речі, сьогодні стало відомо, що у понеділок, 21 лютого, Держдума РФ має розглянути низку питань у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі.

"Росія могла б вибрати більш обмежений і менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та Донбасі. І ухвалити при цьому незалежність промосковських "республік", як у Грузії у 2008 році", – вважає автор статті в The Guardian.

Реклама

Більше того, в ОДКБ (військово-політичний союз, організований Росією, до якого також входять Білорусь, Казахстан та інші) заявили про можливість ввести військовий контингент на територію ОРДЛО у вигляді "миротворців".

"Сухопутний міст" у Криму

Ще одним напрямком для атаки можуть стати портові міста України. Серед них, як вказує Саймон Тісддал, – Маріуполь (Азовське море) та Одеса (Чорне море).

Реклама

У тексті зазначено, що такі військові маневри з боку Кремля можуть бути зроблені для створення "сухопутного мосту" у Крим.

Адже, як відомо, зараз Російська Федерація користується збудованим Кримським мостом. Водночас залишається критична ситуація із запасами води на українському окупованому півострові.

Ризики зберігаються

Але навіть ця військова авантюра Володимира Путіна швидше обернеться провалом. У The Guardian пишуть, що Росія в такому разі зазнає великих втрат, а громадська думка може повернутись проти господаря Кремля.

Автор статті також відзначив Збройні сили України, які "просто так не перемогти".

"Цивільні особи можуть приєднатися до бою. США і Велика Британія не виключають озброєння бійців опору, як за часів радянської окупації Афганістану. Британські міністри прогнозують "трясину", в якій Росія зазнає значних втрат", – пишуть у британській газеті.

Які шанси на вторгнення

Нагадаємо, що у Білому домі досі впевнені у тому, що Путін вирішив атакувати Україну. Джо Байден заявив, що це може статися протягом декількох днів. Зокрема йдеться і про бойові дії у Києві.

Українська сторона скромніше відзначає ймовірні плани Кремля щодо "вторгнення". Секретар РНБО Олексій Данилов , який заперечує високі ризики повномасштабної війни, заявив, що сьогодні завдання Кремля – змусити українську армію відповідати на провокації на Донбасі.