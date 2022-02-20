План уже розпочався: Джонсон попередив про загрозу найбільшої війни з 1945 року

Британський прем'єр розповів про ймовірність російського вторгнення в Україну

Джонсон розповів про російську загрозу / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року — про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Мюнхені, де світові лідери щороку збираються на безпекову конференцію.

"Є всі ознаки того, що план у певному сенсі вже розпочався", — сказав він в інтерв'ю BBC.

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За словами Джонсона, розвідка припускає, що Росія має намір розпочати вторгнення, яке оточить українську столицю Київ. На запитання, чи все ще є неминучим російське вторгнення, Джонсон відповів позитивно.

"Боюсь, що саме на це вказують докази, їх не прикрасиш", — сказав він.

Джонсон нагадав слова президента США Джо Байдена західним лідерам, що за даними розвідки, російські війська планують не просто увійти до України зі сходу, через Донбас, а й з Білорусі та околиць Києва.

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"Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати справді найбільшою війною в Європі з 1945 року з погляду масштабу", — сказав британський прем'єр-міністр.

Він додав, що люди повинні враховувати потенційну загибель не лише українців, а й "молодих росіян".

Введуть жорсткіші санкції

Джонсон повідомив, що Велика Битанія введе ще більш далекосяжні санкції проти Росії, ніж передбачалося раніше.

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Він сказав, що Велика Британія та США зупинять російські компанії, які "торгують фунтами і доларами" — це крок, який, за його словами, "дуже сильно вдарить" своїми наслідками.

Загроза вторгнення Росії

За останні тижні західні офіційні особи попереджали, що Росія може підготуватися до вторгнення в будь-який час. Але Росія спростувала ці твердження, заявивши, що війська проводять військові навчання в регіоні.

За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців, але до цієї цифри входять і бойовики на окупованій території України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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