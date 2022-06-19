Німецький дипломат дав циркову характеристику потугам Медведєва

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Німецький дипломат і новий глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген назвав колишнього президента Росії та підлабузника Путіна Дмитра Медведєва клоуном. Про це пише видання Bild.

"Медведєв сьогодні – клоун, вибачте, що я повинен вимовити це вголос", – сказав Гойсген на міжнародному симпозіумі.

Чим Медведєв заслужив таку критику

Експрезидент Росії Медведєв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав різко висловлюватися у соцмережах не лише на адресу України.

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Зокрема, нещодавно він висловився про те, чи можливі мирні переговори з Україною.

"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", — написав Медведєв.

16 червня Медведєв висловився щодо приїзду в Україну лідерів Франції, Італії, Німеччини та Румунії. Йому чомусь цей візит не сподобався.

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"От люблять європейські поціновувачі жаб, ліверу та макаронів відвідувати Київ. Користи – нуль", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Також Медведєв показав у Мережі фото кота і підписав його: "Чекаючи на черговий пакет санкцій". За словами чиновника, РФ чекає осені, щоб збирати основний санкційний урожай.

Ще раніше Медведєв обіцяв "знищити недолюдків та виродків", правда, не уточнив, кого мав на увазі.