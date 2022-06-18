Медведєв дав зарозумілу відповідь, чи можливі переговори з Україною

Колишній президент Росії не вірить у ЗСУ

Медведєва ніхто не питає, а він усе пише та пише / Колаж "Сьогодні"

Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв продовжує робити гучні заяви на адресу України, хоч його ніхто не запитує. Тепер він висловив свою думку щодо прямих переговорів з нашою країною, про що кількома годинами раніше заявив глава української переговорної делегації Давид Арахамія .

Свою думку Медведєв написав на телеграм-каналі.

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Думка Дімона

"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити" , – написав Медведєв, тим самим висловивши впевненість у перемогах своєї армії.

Нагадаємо, що вранці у коментарі Голосу Америки Арахамая повідомив, що поновлення мирних переговорів із Росією можливе, коли ЗСУ зміцнять позиції на фронті.

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Готовий до переговорів і президент України Володимир Зеленський. Щоправда, з умовою – лише в тому випадку, якщо на порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні .

Цитати Дімона