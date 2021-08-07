Незважаючи на санкції і кризу КНДР продовжує розвивати свої ядерні програми – звіт ООН

Пхеньян шукав допомоги у зарубіжних фахівців, які допомогли вдосконалити програми балістичних ракет

ООН розслідує співробітництво північнокорейських учених із зарубіжними науковими інститутами / Фото: колаж "Сьогодні"

У першій половині 2021 року Північна Корея розвинула свої ядерні програми і програми балістичних ракет порушуючи міжнародні санкції і не дивлячись на погіршення економічної ситуації в країні.

Про це йдеться в звіті Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, передає Reuters.

Як у КНДР це вийшло?

Виявилося, що Пхеньян продовжував шукати матеріали і технології для цих програм за кордоном. На це звернула увагу у звіті група незалежних спостерігачів.

"Не дивлячись на те, що країна зосередила увагу на посиленні економічної скрути, Корейська Народно-Демократична Республіка продовжувала підтримувати і розвивати свої ядерні програми і програми балістичних ракет", – йдеться в документі.

У той же час, північнокорейські робітники продовжували заробляти гроші за кордоном для використання в державних програмах, а Пхеньян продовжував отримувати доступ до міжнародних фінансових установ.

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Також, зараз йде розслідування участі Північної Кореї в глобальній кіберактівності і співробітництва північнокорейських учених і університетів із зарубіжними науковими інститутами, "приділяючи особливу увагу дослідженням з потенційним застосуванням у програмах ЗМЗ (зброї масового знищення)".

Північна Корея з 2006 року піддається санкціям ООН через її ядерну програму і програму балістичних ракет. А Радбез ООН неухильно посилював санкції, прагнучи припинити фінансування програм. Серед санкцій – заборона на експорт вугілля та інших товарів і імпорт нафти.

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