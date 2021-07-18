У німецькій немає таких слів: Меркель не змогла описати жахливі руйнування від повеней у Німеччині

Канцлер відвідала найбільш постраждалий від повені регіон країни

Ангела Меркель висловилася про руйнування від потопу в Німеччині / колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала лякаючою і такою для опису якої важко дібрати слова, ситуацію з повенями в країні під час відвідання в неділю села Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, що особливо постраждала від стихії.

Про це вона заявила журналістам, передає "Інтерфакс".

"Це неймовірна лякаюча ситуація, у німецькій мові, мабуть, немає таких слів, щоб описати руйнування", – сказала Меркель.

Фото: REUTERS

Жертвами повеней у Німеччині, за останніми даними, стали щонайменше 157 людей, 110 із них – у Рейнланд-Пфальц, понад 670 людей постраждали.

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Крім того величезних збитків завдано інфраструктурі і будинкам.

/ Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Нагадаємо, від сильних повеней постраждали кілька європейських країн, зокрема лихо дібралася і до сусідньої з Німеччиною Австрії – там теж міста йдуть під воду.

Повені також накрили Бельгію і Нідерланди. На сході Бельгії щонайменше 20 людей загинули у результаті повені, ще 20 жителів регіону зникли без вісті. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої будинки.