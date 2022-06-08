Норвегія поповнила арсенал ЗСУ озброєнням

Норвегія передала Україні гаубиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні партнери продовжують допомагати Україні з озброєнням для відбиття російської агресії. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам повідомив, що вони передали Україні 22 гаубиці М109 з обладнанням, запасними частинами та боєприпасами. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї, щоб протистояти атакам Росії. Україна запросила цей вид підтримки озброєнь. Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і важчу техніку, і системи озброєння", – заявив він.

Українські військові вже пройшли навчання з використання САУ у Німеччині та почнуть застосовувати озброєння на фронті.

Хто допомагає Україні озброєнням