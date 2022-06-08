Норвегія поповнила арсенал ЗСУ озброєнням

Норвегія передала Україні гаубиці / Фото: Колаж: Сьогодні
Західні партнери продовжують допомагати Україні з озброєнням для відбиття російської агресії. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам повідомив, що вони передали Україні 22 гаубиці М109 з обладнанням, запасними частинами та боєприпасами. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї, щоб протистояти атакам Росії. Україна запросила цей вид підтримки озброєнь. Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і важчу техніку, і системи озброєння", – заявив він.
Українські військові вже пройшли навчання з використання САУ у Німеччині та почнуть застосовувати озброєння на фронті.
Хто допомагає Україні озброєнням
- Іспанія поставить Україні важке озброєння, а саме: зенітно-ракетні комплекси та бойові танки "Леопард", навчить наших військових, як поводитися з їхньою технікою. Навчання проходитиме на території Латвії.
- Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. За допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації". Також Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.
- Крім того, військову допомогу Україні надають 15 країн світу, включно зі США. Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Хоча США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї, Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу.
- США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони увійдуть до нового пакета допомоги у розмірі 40 млрд доларів, нещодавно схваленого Сенатом. Черговий пакет оборонної підтримки України міститиме озброєння та техніку на загальну суму близько 100 мільйонів доларів.
- Президент РФ Володимир Путін погрожує Україні новими ударами. За його словами, Росія зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.