Норвегия пополнила арсенал ВСУ вооружением

Норвегия передала Украине гаубицы / Фото: Коллаж: Сегодня
Западные партнеры продолжают помогать Украине с вооружением для отражения российской агрессии. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что они передали Украине 22 гаубицы М109 с оборудованием, запасными частями и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.
"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам России. Украина запросила этот вид поддержки вооружений. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", – заявил он.
Украинские военные уже прошли обучение по использованию САУ в Германии и начнут применят вооружение на фронте.
Кто помогает Украине вооружением
- Испания поставит Украине тяжелое вооружение, а именно: зенитно-ракетные комплексы и боевые танки "Леопард", обучит наших военных, как обращаться с их техникой. Обучение будет проходить на территории Латвии.
- Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. С помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Также Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.
- Кроме того, военную помощь Украине поставляют 15 стран мира, включая США. Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Хотя США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.
- США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом. Очередной пакет оборонной поддержки Украины будет содержать вооружение и технику на общую сумму около $100 миллионов.
- Президент РФ Владимир Путин угрожает Украине новыми ударами. По его словам, Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.