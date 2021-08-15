Коротко і по суті: чим небезпечний для світу й України "Талібан", який захопив владу в Афганістані

Одна частина талібів веде переговори про визнання своєї влади, інша - "перемовляється" за допомогою зброї / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Сьогодні ісламістський рух "Талібан" оголосив про взяття під повний контроль Афганістану. Отже, цей терористичний рух повернув собі контроль над 32-мільйонною країною рівно через 20 років після того, як втратив його в ході антитерористичної операції США і НАТО "Нескорена свобода".
Історія "Талібану"
- Ісламський рух "Талібан" (у перекладі з пушту означає "учні") заснований у1994 році тридцятьма студентами духовної школи міста Кандагара.
- Головним ідеологом був мулла Мухаммед Омар, представник найчисленнішого корінного народу – пуштунів. Він очолював "Талібан" до 26 жовтня 2008 року, коли загинув під час ракетного удару безпілотника по табору бойовиків у Пакистані. Сьогодні лідером – третім "еміром" – є головний суддя руху Мавлаві Хайбатулла Ахундзада.
- Захоплені міста і провінції таліби об'єднують в Ісламський Емірат Афганістан.
- З 1996 по 2001 рік Ісламський Емірат Афганістан існував на більшій території країни (90%). У 2004-му відродився на півночі Пакистану як Ісламська держава Вазиристан.
- Ісламський Емірат Афганістан був визнаний свого часу Пакистаном, Саудівською Аравією та ОАЕ. Туркменістан проводив з ним офіційні зустрічі та укладав угоди. Нині посередником між США і рухом "Талібан" виступає Катар.
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Ідеологія
Створювався "Талібан" на противагу афганським кланам, які ворогують один з одним і постійно ведуть боротьбу за владу. Таліби обіцяли створити мирний і безпечний, але суворо релігійний Афганістан. Їхня ідеологія поєднувала погляди моджахедів, що воювали проти військ СРСР, і радикальних ісламістів, які ведуть "священну війну" проти країн Заходу. Всі, хто не дотримується їхніх поглядів, – вороги.
На підконтрольних талібам територіях діють закони шаріату. Таліби забороняють:
- телебачення;
- музику;
- алкоголь;
- комп'ютери;
- шахи;
- зображення людей (фото, скульптури, кіно);
- взуття білого кольору (колір прапора емірату);
- дівчаткам – здобувати освіту;
- жінкам – працювати і показувати обличчя на людях;
- вживати опіум;
- традиційний Новий рік (Навруз).
Рух "Талібан" має білий прапор. Отже, не можна носити взуття такого кольору – це неповага до прапора / Фото Reuters
Тероризм
У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та деяких інших країнах рух "Талібан" визнано терористичним. З листопада 1999 року проти нього діють міжнародні санкції ООН за відмову видати на той час терориста № 1 Усаму бен Ладена і сприяння його організації "Аль-Каїда".
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Саме підтримка Бен Ладена, який організував теракти 11 вересня 2001 року в США, стала приводом для початку операції "Нескорена свобода" в Афганістані. За талібів на території Афганістану в "Аль-Каїди" існували десятки таборів.
Після падіння режиму "Талібан" його прихильники взяли на озброєння тактику вчинення терактів проти урядових сил і їхніх західних союзників.
Найбільші теракти
- 8 жовтня 2009 року смертник підірвав машину біля посольства Індії в Кабулі. Загинули 17 людей;
- 28 жовтня 2009 внаслідок нападу талібів на готель у Кабулі загинуло 6 і поранено 9 співробітників ООН.
- 3 вересня 2010 року через вибух на мітингу в Кветті загинули 54 особи й отримали поранення 197 людей.
- 31 жовтня 2011 року внаслідок вибуху, влаштованого смертником у Кандагарі, загинули три співробітники ООН, начальник поліції і ще кілька людей.
- 3 квітня 2011 років два смертники підірвали себе в релігійному комплексі в місті Дара-Газі-Хан під час релігійного свята. Більше як 40 людей загинули;
- 20 січня 2018 року бойовики напали на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі, тоді загинуло від 18 до 43 людей, серед них не менше ніж 7 громадян України.
Союзники
Головним союзником "Талібану" в регіоні на сьогодні є Пакистан, який офіційно це заперечує. Тут рух контролює кілька прикордонних з Афганістаном районів, що змушує Ісламабад зважати на нього.
Саме в Пакистані живуть лідери "Талібану" та їхні сім'ї.
- Нагадаємо, що в неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Велися переговори про мирну здачу Кабула і відставку президента Ашрафа Гані.
- Протягом усього тижня урядові війська майже без боїв здавали талібам все нові й нові провінції.
- Президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і, незважаючи на зростання критики, має намір і далі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні.