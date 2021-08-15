Коротко і по суті: чим небезпечний для світу й України "Талібан", який захопив владу в Афганістані

Одна частина талібів веде переговори про визнання своєї влади, інша - "перемовляється" за допомогою зброї / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Сьогодні ісламістський рух "Талібан" оголосив про взяття під повний контроль Афганістану. Отже, цей терористичний рух повернув собі контроль над 32-мільйонною країною рівно через 20 років після того, як втратив його в ході антитерористичної операції США і НАТО "Нескорена свобода".

Історія "Талібану"

Ісламський рух "Талібан" (у перекладі з пушту означає "учні") заснований у1994 році тридцятьма студентами духовної школи міста Кандагара.

Головним ідеологом був мулла Мухаммед Омар , представник найчисленнішого корінного народу – пуштунів. Він очолював "Талібан" до 26 жовтня 2008 року, коли загинув під час ракетного удару безпілотника по табору бойовиків у Пакистані. Сьогодні лідером – третім "еміром" – є головний суддя руху Мавлаві Хайбатулла Ахундзада .

, представник найчисленнішого корінного народу – пуштунів. Він очолював "Талібан" до 26 жовтня 2008 року, коли удару безпілотника по табору бойовиків у Пакистані. Сьогодні лідером – третім "еміром" – є . Захоплені міста і провінції таліби об'єднують в Ісламський Емірат Афганістан.

З 1996 по 2001 рік Ісламський Емірат Афганістан існував на більшій території країни (90%). У 2004-му відродився на півночі Пакистану як Ісламська держава Вазиристан.

Ісламський Емірат Афганістан був визнаний свого часу Пакистаном, Саудівською Аравією та ОАЕ. Туркменістан проводив з ним офіційні зустрічі та укладав угоди. Нині посередником між США і рухом "Талібан" виступає Катар.

Карта The New York Times, що було під контролем талібів три місяці тому і тепер

Ідеологія

Створювався "Талібан" на противагу афганським кланам, які ворогують один з одним і постійно ведуть боротьбу за владу. Таліби обіцяли створити мирний і безпечний, але суворо релігійний Афганістан. Їхня ідеологія поєднувала погляди моджахедів, що воювали проти військ СРСР, і радикальних ісламістів, які ведуть "священну війну" проти країн Заходу. Всі, хто не дотримується їхніх поглядів, – вороги.

На підконтрольних талібам територіях діють закони шаріату. Таліби забороняють:

телебачення;

музику;

алкоголь;

комп'ютери;

шахи;

зображення людей (фото, скульптури, кіно);

взуття білого кольору (колір прапора емірату);

дівчаткам – здобувати освіту;

жінкам – працювати і показувати обличчя на людях;

вживати опіум;

традиційний Новий рік (Навруз).

Рух "Талібан" має білий прапор. Отже, не можна носити взуття такого кольору – це неповага до прапора / Фото Reuters

Тероризм

У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та деяких інших країнах рух "Талібан" визнано терористичним. З листопада 1999 року проти нього діють міжнародні санкції ООН за відмову видати на той час терориста № 1 Усаму бен Ладена і сприяння його організації "Аль-Каїда".

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Саме підтримка Бен Ладена, який організував теракти 11 вересня 2001 року в США, стала приводом для початку операції "Нескорена свобода" в Афганістані. За талібів на території Афганістану в "Аль-Каїди" існували десятки таборів.

Після падіння режиму "Талібан" його прихильники взяли на озброєння тактику вчинення терактів проти урядових сил і їхніх західних союзників.

В останні роки смертники "Талібану" вчинили десятки терактів у різних містах Афганістану і Пакистану

Найбільші теракти

8 жовтня 2009 року смертник підірвав машину біля посольства Індії в Кабул і. Загинули 17 людей;

і. Загинули 17 людей; 28 жовтня 2009 внаслідок нападу талібів на готель у Кабулі загинуло 6 і поранено 9 співробітників ООН.

загинуло 6 і поранено 9 співробітників ООН. 3 вересня 2010 року через вибух на мітингу в Кветті загинули 54 особи й отримали поранення 197 людей.

загинули 54 особи й отримали поранення 197 людей. 31 жовтня 2011 року внаслідок вибуху, влаштованого смертником у Кандагар і, загинули три співробітники ООН, начальник поліції і ще кілька людей.

і, загинули три співробітники ООН, начальник поліції і ще кілька людей. 3 квітня 2011 років два смертники підірвали себе в релігійному комплексі в місті Дара-Газі-Хан під час релігійного свята. Більше як 40 людей загинули;

під час релігійного свята. Більше як 40 людей загинули; 20 січня 2018 року бойовики напали на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі, тоді загинуло від 18 до 43 людей, серед них не менше ніж 7 громадян України.

Союзники

Головним союзником "Талібану" в регіоні на сьогодні є Пакистан, який офіційно це заперечує. Тут рух контролює кілька прикордонних з Афганістаном районів, що змушує Ісламабад зважати на нього.

Саме в Пакистані живуть лідери "Талібану" та їхні сім'ї.