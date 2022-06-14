Офіційний Париж розповів новини про візит Макрона до України

Дат візиту поки що немає / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи приїде президент Франції Еммануель Макрон в Україну, поки що на стадії узгодження, відповіді щодо дат поки ще немає, питання вирішується. Про це заявила речник уряду Франції Олівія Грегуар Франція 24.

За її словами, можливий візит президента Франції до Києва є лише одним з "кількох варіантів", які зараз розглядаються.

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"Рішення немає", – сказала вона, коментуючи повідомлення про візит президента Франції.

Провідні лідери зібралися в Україну

Трьох провідних політиків ЄС з Німеччини, Франції та Італії незабаром можна буде побачити у Києві. За інформацією Bild am Sonntag, урядові круги Франції та України мають конкретні плани поїздок. Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому громадсько-правовому телеканалу ZDF заявив, що канцлеру Олафу Шольцу настав час визначитися з позицією Берліна щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України.

Зазначимо, що 14 червня у посольстві Франції в Україні спростували заяву першого радника посла Франції Бруно Коссанеля щодо можливого візиту в Україну президента Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Говорили, зокрема, про європейську перспективу України.

Яка ситуація у Франції

Коаліція президента Франції Еммануеля Макрона "Разом!" перемагає у першому турі парламентських виборів з результатом 25,71% після обробки 100% голосів. "Новий народний екологічний та соціальний союз" Жан-Люк Меланшона відстав від коаліції на 0,1%. Партія Марін Ле Пен зайняла третє місце.