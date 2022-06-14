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Офіційний Париж розповів новини про візит Макрона до України

Наталія Магдик
14 червня, 18:49
Візит президента Франції до України на стадії узгодження

Дат візиту поки що немає / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи приїде президент Франції Еммануель Макрон в Україну, поки що на стадії узгодження, відповіді щодо дат поки ще немає, питання вирішується. Про це заявила речник уряду Франції Олівія Грегуар Франція 24.

За її словами, можливий візит президента Франції до Києва є лише одним з "кількох варіантів", які зараз розглядаються.

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"Рішення немає", – сказала вона, коментуючи повідомлення про візит президента Франції.

Провідні лідери зібралися в Україну

Яка ситуація у Франції

Коаліція президента Франції Еммануеля Макрона "Разом!" перемагає у першому турі парламентських виборів з результатом 25,71% після обробки 100% голосів. "Новий народний екологічний та соціальний союз" Жан-Люк Меланшона відстав від коаліції на 0,1%. Партія Марін Ле Пен зайняла третє місце.