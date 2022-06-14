Официальный Париж рассказал новости о визите Макрона в Украину

Дат визита пока что нет / Фото: Коллаж: Сегодня

Приедет ли президент Франции Эммануэль Макрон в Украину, пока еще на стадии согласования, ответа по датам еще нет, вопрос решается. Об этом заявила спикер правительства Франции Оливия Грегуар France 24.

По ее словам, возможный визит президента Франции в Киев является лишь одним из "нескольких вариантов", которые сейчас рассматриваются.

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"Решения нет", — сказала она, комментируя сообщения о визите президента Франции.

Ведущие лидеры собрались в Украину

Трех ведущих политиков ЕС из Германии, Франции и Италии вскоре можно будет увидеть в Киеве. По информации Bild am Sonntag, у правительственных кругов Франции и Украины есть конкретные планы поездок. Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF заявил, что канцлеру Олафу Шольцу пора определиться с позицией Берлина относительно войны, которую Российская Федерация развязала против Украины.

Отметим, что 14 июня в посольстве Франции в Украине опровергли заявление первого советника посла Франции Бруно Коссанеля по поводу возможного визита в Украину президента Эммануэля Макрона.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Говорили, в частности, о европейской перспективе Украины.

Какая ситуация во Франции

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" побеждает в первом туре парламентских выборов с результатом 25,71% после обработки 100% голосов. "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люк Меланшона отстал от коалиции на 0,1%. Партия Марин Ле Пен заняла третье место.