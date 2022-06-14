Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Евросоюз

Официальный Париж рассказал новости о визите Макрона в Украину

Наталья Магдык
14 июня, 18:49
Визит президента Франции в Украину на стадии согласования

Дат визита пока что нет / Фото: Коллаж: Сегодня

Приедет ли президент Франции Эммануэль Макрон в Украину, пока еще на стадии согласования, ответа по датам еще нет, вопрос решается. Об этом заявила спикер правительства Франции Оливия Грегуар France 24.

По ее словам, возможный визит президента Франции в Киев является лишь одним из "нескольких вариантов", которые сейчас рассматриваются.

Реклама

"Решения нет", — сказала она, комментируя сообщения о визите президента Франции.

Ведущие лидеры собрались в Украину

Какая ситуация во Франции

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" побеждает в первом туре парламентских выборов с результатом 25,71% после обработки 100% голосов. "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люк Меланшона отстал от коалиции на 0,1%. Партия Марин Ле Пен заняла третье место.