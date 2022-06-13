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Во Франции назвали победителя первого тура парламентских выборов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 июня, 03:57
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В стране посчитали 100% голосов
Коалиция Макрона обогнала Жана-Люка Меланшона и Марин Ле Пен/Фото: REUTERS/Yves Herman, REUTERS/Pascal Rossignol, REUTERS/Sarah Meyssonnier. Коллаж: "Сегодня"
Коалиция Макрона обогнала Жана-Люка Меланшона и Марин Ле Пен/Фото: REUTERS/Yves Herman, REUTERS/Pascal Rossignol, REUTERS/Sarah Meyssonnier. Коллаж: "Сегодня"

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" побеждает в первом туре парламентских выборов с результатом 25,71% после обработки 100% голосов. "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люк Меланшона отстал от коалиции на 0,1%. Партия Марин Ле Пен заняла третье место.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.

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Результаты голосования:

  • "Вместе!" — 25,71%;
  • "Новый народный экологический и социальный союз" — 25,61%;
  • "Национальное объединение" — 18,9%.

По официальным данным на 17:00 (18:00 по Киеву), явка составила 39,4%. По оценке института изучения общественного мнения Ipsos-Sopra Steria, на выборы не пришло чуть больше половины избирателей – 52,50%. Это антирекорд, зарегистрированный впервые в истории Франции.

Новый премьер

Во Франции выбрали нового премьер-министра. Им стала Элизабет Борн.

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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн премьер-министром страны в понедельник, 16 мая. 61-летняя премьер ранее руководила сетью парижского метро и была близка к Социалистической партии. Стоит отметить, что Борн стала второй женщиной, которая заняла должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Макрон победил на президентских выборах во Франции. Кроме того, мы писали, что Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в растрате средств ЕС

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
История и видео девушки-сапера
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