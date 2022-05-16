Нового премьера Франции нашли в парижском метро

Во Франции выбрали нового премьер-министра. Им стала Элизабет Борн.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".
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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн премьер-министром страны в понедельник, 16 мая. 61-летняя премьер ранее руководила сетью парижского метро и была близка к Социалистической партии. Стоит отметить, что Борн стала второй женщиной, которая заняла должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.
Отставка Жан Кастекса
Премьер-министр Франции Жан Кастекс подал заявление об отставке. Решение главы правительства связано с тем, что президент Эммануэль Макрон готовит кадровые перестановки.
"Отставка Кастекса подготовит почву для масштабных перестановок в кабинете министров, что связано со вторым президентским сроком Макрона", – информирует издание France24.
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