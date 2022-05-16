Нового прем'єра Франції знайшли в паризькому метро

Вдруге прем'єр-міністром Франції стала жінка

Екскерівниця поризького метро Елізабет Борн стала прем'єром Франції/Фото: Ludovic Marin/REUTERS

У Франції обрали нового прем'єр-міністра. Ним стала Елізабет Борн.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Сьогодні".

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Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон призначив Елізабет Борн прем'єр-міністром країни у понеділок, 16 травня. 61-річна прем'єрка раніше керувала мережею паризького метро і була близька до Соціалістичної партії. Варто зазначити, що Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років тому Едіт Крессон обіймала цю посаду протягом 11 місяців.

Відставка Жан Кастекса

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс подав заяву про відставку. Рішення глави уряду пов'язане з тим, що президент Еммануель Макрон готує кадрові перестановки.

"Відставка Кастекса підготує ґрунт для масштабних перестановок у кабінеті міністрів, що пов'язано з другим президентським строком Макрона", – інформує видання France24.

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