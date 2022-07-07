"Відмовилася" летіти в Україну: під Бєлгородом вибухнула російська ракета (фото, відео)

Тепер ракети падають не лише в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські ракети вже не хочуть летіти в Україну. Тепер вони вибухають і в Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Росія часто випускає ракети по Україні з Бєлгорода. І ось одна із них "відмовилася" летіти в нашу країну та вбивати людей, а вибухнула під Бєлгородом. Чи є постраждалі внаслідок інциденту — невідомо.

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Пригоди у Бєлгороді

У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювала ППО", – написав він.

Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

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До речі, це місто країни-агресора лежить за 25 км від українського кордону.

Пізніше з'ясувалося, що в Бєлгород прилетіла російська ракета. Зокрема, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російського ЗРПК "Панцир С1". Отже, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Брянській області Росії чути вибухи. Також ми писали, що Геращенко назвав ще одну версію "хлопків" у Бєлгороді.