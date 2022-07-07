Промова Джонсона після відставки: що буде з Україною та Великобританією

Джонсон звернувся як до своїх прихильників, так і до противників / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Покинувший пост прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії Борис Джонсон зробив кілька важливих заяв у своїй промові щодо радикального рішення.

Сайт "Сьогодні зібрав найважливіші висловлювання, опубліковані The Gardian і CNN .

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Українське питання

Борис Джонсон запевнив Україну, що Великобританія за будь-якого прем'єра залишиться з нашою країною до перемоги.

"Я безмірно пишаюся досягненнями цього уряду – від здійснення Brexit до врегулювання наших відносин з континентом на більш ніж півстоліття, відновлення права цієї країни приймати свої власні закони в парламенті, розгортання найшвидшої кампанії з вакцинації в Європі та найшвидший вихід із карантину, а в останні кілька місяців лідируючи на Заході у протидії путінській агресії в Україні. І дозвольте мені сказати народу України, що я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки потрібно", – запевнив Джонсон.

Стадний інстинкт

Про рішення міністрів дружно покинути його уряд Джонсон сказав, що це "стадний інстинкт".

"В останні кілька днів я намагався переконати своїх колег, що було б ексцентрично змінювати уряд, коли ми робимо так багато і коли у нас такі великі повноваження, і коли ми насправді відстаємо лише на кілька пунктів у опитуваннях. Навіть у середньостроковій перспективі після кількох місяців досить невпинної боротьби і коли економічна ситуація настільки складна всередині країни і за кордоном, я шкодую, що не досяг успіху в цих аргументах, і, звичайно, мені боляче не мати можливості особисто розібратися в багатьох ідеях і проектах. Але, як ми бачили, у Вестмінстері сильний стадний інстинкт. Коли стадо рухається, воно рухається", – сказав Джонсон.

Про наступника

Джонсон висловив оптимізм, що Велика Британія отримає хорошого нового прем'єр-міністра.

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"І мої друзі в політиці, ніхто не є незамінним, і наша блискуча і дарвінівська система створить іншого лідера, настільки ж прихильного до того, щоб вести цю країну вперед у важкі часи", – сказав Джонсон.

Своїм виборцям

Міністри, які залишили уряд Джонсона, звинувачували його в тому, що він тримається за своє крісло. Джонсон пояснив, що хотів лише виконувати обіцянки, дані електорату під час виборів у 2019 році.

"Я хочу сказати мільйонам людей, які проголосували за нас у 2019 році, багато з яких голосували за консерваторів вперше, дякую за цей неймовірний мандат, найбільша консервативна більшість з 1987 року, найбільшу частку голосів з 1979 року. І причина, з якої я так старанно боровся в останні кілька днів, щоб продовжувати особисто передавати цей мандат, полягала не тільки в тому, що я хотів це зробити, а й у тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов'язок, мій обов'язок перед вами продовжувати робити те, що ми обіцяли 2019 року", – сказав політик.

Найкраща у світі робота

Звернувся Джонсон особисто до своїх виборців і запевнив, що це лише "перерва".

"Що стосується вас, британська громадськість, я знаю, що багато людей зазнають полегшення, і, можливо, багато хто буде розчарований. І я хочу, щоб ви знали, як мені сумно відмовлятися від кращої роботи у світі. Але це перерви", – сказав він.

Золоте майбутнє

Загалом Джонсон вірить, що все буде гаразд.

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"Бути прем'єр-міністром — це постійне навчання. Я подорожував усіма куточками Сполученого Королівства і на додачу до краси нашого природного світу я знаходжу так багато людей, які мають таку безмежну британську оригінальність і готові вирішувати старі проблеми по-новому, що я знаю, що навіть якщо зараз іноді все здається похмурим, наше спільне майбутнє – золоте".

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