Папа Римський розкритикував варварське знищення Маріуполя, знову не згадавши про Росію

Папа Римський закликав до миру в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск розкритикував варварське бомбардування та знищення Маріуполя і закликав відкрити безпечні гуманітарні коридори з "Азовсталі".

Про це повідомляє Vatican news.

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У своїй промові 1 травня понтифік зазначив, що сьогодні розпочинається місяць, присвячений Божій Матері, та закликав протягом місяця молитися за українців.

"Думка відразу лине до українського міста Маріуполя, Міста Марії, варварськи бомбардованого та знищеного. Також і тепер, звідсіля, повторюю заклик, щоб були надані безпечні гуманітарні коридори для людей, що заблоковані в меткомбінаті цього міста", – сказав Папа Франциск.

Він також висловив сумнів, чи дійсно відбуваються пошуки миру та закликав до переговорів.

"Страждаю і плачу, коли думаю про страждання населення України, особливо найслабших, старших віком, дітей... Запитую, чи дійсно відбуваються пошуки миру, чи дійсно є воля запобігати безперервній воєнній і вербальній ескалації, чи робиться все можливе для того, щоби замовкла зброя? Прошу вас, не піддаваймося логіці насильства, спотвореній спіралі озброєнь. Нехай буде обрана дорога діалогу та миру!" – закликав понтифік.

Папу Римського критикують на фоні війни в України

Папа Римський Франциск під час великоднього богослужіння звернувся до українців. Він заявив, що молитви за наш народ лунають в усьому світі. Водночас Папа не закликав Росію припинити війну в Україні. Слова "Христос воскрес" він сказав українською мовою.

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Згодом понтифік таки закликав припинити війну, в яку "була втягнута" Україна. Він натякнув, що страждання українців є результатом "гри м'язами" інших країн. Однак він жодного разу не згадав Росію.

Крім того, у Ватикані заздалегідь оголосили, що під час XIII стояння хрест спільно триматимуть росіянка та українка як символ "примирення народів".

Попри гостру критику з боку України, у Ватикані вирішили не скасовувати свій задум, як про це просили в Україні. Скандальний хід відбувся в Римі 15 квітня. Українці його не схвалили.

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