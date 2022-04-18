Папа Римський закликав припинити війну в Україні, не згадавши про Росію

Понтифік попросив "відповідальних за долю країни" почути прохання про мир

Папа Римський Франциск закликав до миру в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск закликав припинити війну, в яку "була втягнута" Україна. Він натякнув, що страждання українців, є результатом "гри м'язами" інших країн. При цьому жодного разу не згадавши Росію.

Таку заяву він зробив, звертаючись із традиційним посланням "До міста і світу" (Urbi et Orbi) з нагоди святкування Великодня, повідомляє Vatican News.

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Він побажав, щоб скоріше настав мир та закликав країни, "відповідальні за долю" України, почути це прохання.

"Нехай настане мир для багатостраждальної України, що переживає дуже важке випробування насильством та руйнуваннями жорстокої та безумної війни, в яку вона була втягнута. Нехай над цією жахливою ніччю страждання та смерті якнайшвидше зійде новий світанок надії! Нехай буде обрано мир. Нехай припиниться гра м’язами, в той час, як народ страждає. Будь ласка, не звикаймо до війни, всі разом зобов’яжімося просити могутнім голосом про мир, з балконів і на вулицях! Нехай же відповідальні за долю країн почують волання народу про мир", – сказав понтифік.

Папа Римський також розказав, що носить в своєму серці всі численні українські жертви, мільйони біженців і внутрішньо переміщених осіб, розділені сім’ї, похилих віком, які залишилися самотніми, розбиті життя та міста, стерті з лиця землі.

"Маю перед очима погляд осиротілих дітей, що втікають від війни. Дивлячись на них, не можемо не пройнятися їхнім криком болю, разом з криком багатьох інших дітей, які страждають у всьому світі: тих, що помирають з голоду чи через відсутність лікування, що є жертвами зловживань і насильства і тих, кому було відмовлене право народитися", – додав понтифік.

Папу Римського критикують на фоні війни в України

Папа Римський Франциск під час великоднього богослужіння звернувся до українців. Він заявив, що молитви за наш народ лунають в усьому світі. Водночас Папа не закликав Росію припинити війну в Україні.

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"Всі ми молимося, молимося з вами і за вас у цю ніч. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише запропонувати вам дружбу, молитися за вас і сказати: "Тримайтеся! Ми з вами!". А також сказати вам найбільшу річ, яка сьогодні святкується: "Христос воскрес!", – сказав Папа.

Слова "Христос Воскрес" він сказав українською мовою.

Крім того, у Ватикані заздалегідь оголосили, що під час XIII стояння хрест спільно триматимуть росіянка та українка як символ "примирення народів".

Попри гостру критику з боку України, у Ватикані вирішили не скасовувати свій задум, як про це просили в Україні. Скандальна хода відбулася в Римі 15 квітня. Українці її не схвалили.

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