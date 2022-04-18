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Папа Римский призвал прекратить войну в Украине, не вспомнив о России

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 апреля, 08:01
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Понтифик попросил "ответственных за судьбу страны" услышать просьбу о мире
Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине.
Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск призвал прекратить войну, в которую "была втянута" Украина. Он намекнул, что страдания украинцев являются результатом "игры мышцами" других стран. При этом ни разу не упомянув Россию.

Такое заявление он сделал, обращаясь с традиционным посланием "К городу и миру" (Urbi et Orbi) по случаю празднования Пасхи, сообщает Vatican News.

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Он пожелал, чтобы скорее наступил мир и призвал страны, "ответственные за судьбу" Украины, услышать эту просьбу.

"Пусть наступит мир для многострадальной Украины, переживающей очень тяжелое испытание насилием и разрушениями жестокой и безумной войны, в которую она была втянута. Пусть над этой ужасной ночью страдания и смерти поскорее сойдет новый рассвет надежды! Пусть будет избран мир. Пусть прекратится игра мышцами, в то время, когда народ страдает. Пожалуйста, не будем привыкать к войне, все вместе обяжемся просить могучим голосом о мире, с балконов и на улицах! Пусть же ответственные за судьбу стран услышат вопли народа о мире", – сказал понтифик.

Папа Римский также рассказал, что носит в своем сердце все многочисленные украинские жертвы, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, разделенные семьи, оставшихся одинокими пожилые, разбитые жизни и города, стертые с лица земли.

"У меня перед глазами взгляд осиротевших детей, убегающих от войны. Глядя на них, не можем не проникнуться их криком боли, вместе с криком многих других детей, страдающих во всем мире: умирающих от голода или из-за отсутствия лечения, что являются жертвами злоупотреблений и насилия и тех, кому отказано право родиться", – добавил понтифик.

Папу Римского критикуют на фоне войны в Украине

Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения обратился к украинцам. Он заявил, что молитвы за наш народ звучат по всему миру. В то же время, Папа не призвал Россию прекратить войну в Украине.

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"Все мы молимся, молимся с вами и за вас в эту ночь. Молимся из-за многочисленных страданий. Мы можем лишь предложить вам дружбу, молиться за вас и сказать: "Держитесь! Мы с вами!". А также сказать вам величайшую вещь, которая сегодня празднуется: "Христос воскрес!", – сказал Папа.

Слова "Христос Воскрес" он произнес на украинском языке.

Кроме того, в Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест будут совместно держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

Несмотря на острую критику Украины, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине. Скандальное шествие состоялась в Риме 15 апреля. Украинцы его не одобрили.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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