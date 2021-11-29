Люди в паніці вибігали із будинків. Перу сколихнув потужний землетрус (відео)

Уламки на вулиці після землетрусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У північному Перу стався землетрус із попередньою магнітудою 7,5. Деякі будівлі пошкоджені, а дороги заблоковані уламками.

Про це повідомляє abcNEWS.

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Незважаючи на те, що землетрус був досить сильним, він стався на такій глибині (112 кілометрів), що зазвичай знижує ймовірність ушкоджень та жертв.

Відомо, що обрушилася частина церкви 16 століття, троє людей отримали легкі поранення. А каміння, що падало, заблокувало декілька автомагістралей у регіонах Амазонки та Кахамарка.

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Поштовхи відчувалися майже за 800 кілометрів від столиці Ліми, де деякі люди в паніці вибігали зі своїх будинків.

Також частково було пошкоджено церкву в сусідньому Еквадорі. Тремор відчувався також у деяких частинах Колумбії та Бразилії.

Землетруси у світі